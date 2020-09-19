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    剪接影片造假談話 CNN：拜登用假廣告攻擊川普

    美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden，右）陣營在推特發布一則廣告，暗示川普（左）將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行稱之為「騙局」，但《CNN》經過事實查核後，確認該廣告是剪接影片造假而成。（美聯社）

    美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden，右）陣營在推特發布一則廣告，暗示川普（左）將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行稱之為「騙局」，但《CNN》經過事實查核後，確認該廣告是剪接影片造假而成。（美聯社）

    2020/09/19 09:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）陣營本週的廣告支出創出新高，15日在推特發布的一則廣告暗示川普將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行稱之為「騙局」，但美國有線電視新聞網（CNN）經過事實查核後，確認該廣告是剪接影片造假而成。

    《CNN》報導，這則25秒的廣告素材來自於川普2月28日在南卡羅來納州的演講，首先是川普說出「新型冠狀病毒（the coronavirus）」的片段，接著川普又講出「這是他們的新騙局（this is their new hoax）」，同時字幕還不斷浮現「Trump in public: Hoax」，意指川普在公共場合將武漢肺炎視為一場騙局。

    然而，《CNN》發現，拜登陣營的廣告具有誤導性的行為，不誠實地將這兩段談話編輯再一起。事實上，川普在演講時先是痛斥民主黨將新型冠狀病毒政治化，並提及了民主黨人不斷攻擊他應對病毒的措施，再將這種攻擊行為與俄羅斯干預2016美國總統大選的狀況相互比較，最後指稱先前民主黨一度發起的彈劾是「騙局」。

    因此，不難發現川普所說的「騙局」是針對過去的彈劾行動，而不是武漢肺炎，川普在拜登廣告播出後也進行了反駁，強調所謂的騙局是指民主黨的攻擊行為。

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