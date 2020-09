剪接影片造假談話 CNN：拜登用假廣告攻擊川普

美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden,右)陣營在推特發布一則廣告,暗示川普(左)將武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)大流行稱之為「騙局」,但《CNN》經過事實查核後,確認該廣告是剪接影片造假而成。(美聯社)

2020/09/19 09:34

〔即時新聞/綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)陣營本週的廣告支出創出新高,15日在推特發布的一則廣告暗示川普將武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)大流行稱之為「騙局」,但美國有線電視新聞網(CNN)經過事實查核後,確認該廣告是剪接影片造假而成。

據《CNN》報導,這則25秒的廣告素材來自於川普2月28日在南卡羅來納州的演講,首先是川普說出「新型冠狀病毒(the coronavirus)」的片段,接著川普又講出「這是他們的新騙局(this is their new hoax)」,同時字幕還不斷浮現「Trump in public: Hoax」,意指川普在公共場合將武漢肺炎視為一場騙局。

然而,《CNN》發現,拜登陣營的廣告具有誤導性的行為,不誠實地將這兩段談話編輯再一起。事實上,川普在演講時先是痛斥民主黨將新型冠狀病毒政治化,並提及了民主黨人不斷攻擊他應對病毒的措施,再將這種攻擊行為與俄羅斯干預2016美國總統大選的狀況相互比較,最後指稱先前民主黨一度發起的彈劾是「騙局」。

因此,不難發現川普所說的「騙局」是針對過去的彈劾行動,而不是武漢肺炎,川普在拜登廣告播出後也進行了反駁,強調所謂的騙局是指民主黨的攻擊行為。

