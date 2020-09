戰機遭擊落？ 亞美尼亞指控土耳其F-16深入境內轟炸

2020/09/30 00:06

〔即時新聞/綜合報導〕亞美尼亞、亞塞拜然在雙方的爭議地帶納戈爾諾-卡拉巴赫(Nagorno-Karabakh,簡稱納卡地區)爆發激烈軍事衝突;亞美尼亞指控土耳其暗中支援亞塞拜然發動攻擊,29日晚間更指控土耳其戰機擊落一架亞美尼亞戰機,但土耳其否認。

綜合外媒報導,亞美尼亞國防部今天在推特發文指控土耳其一架從亞塞拜然占賈空軍基地(Ganja airbase)升空的F-16戰機,將亞美尼亞一架蘇愷-25(Су-25)戰機擊落,並使戰機駕駛殉職。

亞美尼亞統一訊息中心(Armenian Unified Infocenter)指出,這架土耳其的F-16戰機在當地時間今早10點半從占賈空軍基地升空,先後轟炸了塞凡湖(Lake Sevan)地區及位在邊境的瓦爾代尼斯(Vardenis),那是亞美尼亞軍隊的駐地,隨後這架F-16戰機與亞美尼亞的蘇愷-25在空中遭遇,結果蘇愷-25被擊落、駕駛不幸殉職,「這架F-16戰機一度深入亞美尼亞境內60公里,並以8200公尺的高度飛行」。

亞美尼亞駐俄國大使托貢楊(Vardan Toghonyan)表示,雖然亞美尼亞當局尚未向「集體安全條約組織」(CSTO)發布求救訊息,但現在正在研議這個措施,「因為有消息指出土耳其擊落亞美尼亞的戰機」;而土耳其與亞塞拜然皆否認有土耳其戰機擊落亞美尼亞戰機。

「集體安全條約組織」(CSTO)類似北約,有俄羅斯、白俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦6個成員國,簽有集體防禦協議,「對一個成員國的侵略將被視為對所有成員國的侵略」,若土國攻擊的消息屬實且亞美尼亞又啟動CSTO機制,俄羅斯可能也會被捲入衝突,並與北約成員土耳其開戰。

