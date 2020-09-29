軍情動態》納卡衝突已近百人死 聯合國將在今緊急開會

亞美尼亞、亞塞拜然在雙方的爭議地區納戈爾諾-卡拉巴赫爆發激烈軍事衝突，各方呼籲停戰無果，據稱目前已造成98人死亡，其中有14名平民。圖為亞美尼亞士兵。（路透）

2020/09/29 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞、亞塞拜然在雙方的爭議地區納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發激烈軍事衝突，各方呼籲停戰無果，據稱目前已造成98人死亡，其中有14名平民；聯合國預計將在美國時間今天下午5點（台灣時間30日凌晨5點）召開緊急安理會議，商議應對之策。

綜合外媒報導，目前亞美尼亞以及實際統治納卡地區的「阿爾察赫共和國」與發起進攻的亞塞拜然爆發軍事衝突，儘管聯合國、國際社會皆疾呼停火，但至今已開戰第三天，主要戰鬥都發生在納卡地區，參戰雙方都聲稱給予敵人沉重的打擊；據稱亞塞拜然軍從納卡地區的南部以及東北部發動大規模攻勢，雙方從昨天（28日）開始徹夜交戰。

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亞美尼亞國防部表示有200多名軍人受傷，但大部分人只受輕傷，目前已恢復，「阿爾察赫共和國」的官員則指出昨天晚上有26名士兵陣亡，士兵的傷亡統計已達84名士兵，亞塞拜然雖然沒有透露傷亡的實際數字，不過至少有7名士兵死亡；隨著武裝衝突逐漸蔓延至納卡地區全境，外界也擔心有外國勢力介入，其中與國際社會一片停火呼聲相反的是，土耳其雖然要求雙方克制，卻也表示會「全力支持亞塞拜然收復納卡地區的失土」。

先前亞美尼亞駐俄國大使指控土耳其引入4000多名敘利亞傭兵為亞塞拜然打前鋒，亞美尼亞外交部也稱土國可能秘密派遣軍人介入衝突，亞塞拜然對此則全盤否認；目前這場衝突據信保守估計已造成98人死亡，其中有14人為平民，繼法國、德國要求將納卡衝突納入聯合國議程後，非常任安理會理事國比利時已正式要求召開聯合國安理會議，預計將在美國時間今天下午5點於紐約總部舉行。

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