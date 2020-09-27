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    軍情動態》應對中國威脅 美陸戰隊司令：須改變美軍太平洋部署

    美國海軍陸戰隊司令柏格（圖）上將表示，為應對中國的威脅，美軍過去70年來在太平洋的部署必須改變，陸戰隊應更分散地部署在更廣闊的區域，才能化解中國軍隊的攻擊。（彭博）

    美國海軍陸戰隊司令柏格（圖）上將表示，為應對中國的威脅，美軍過去70年來在太平洋的部署必須改變，陸戰隊應更分散地部署在更廣闊的區域，才能化解中國軍隊的攻擊。（彭博）

    2020/09/27 15:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍陸戰隊司令柏格（David Berger）上將表示，美軍過去70年來在太平洋的部署必須改變，以應對中國的威脅，柏格認為陸戰隊必須更分散地部署在更廣闊的區域，才能分進合擊，化解中國軍隊的攻擊。

    根據《國防新聞》報導，柏格在年度的現代海軍陸戰隊大會表示，在第二次世界大戰和韓戰後，美國海軍和海軍陸戰隊圍堵朝鮮半島，以應付潛在的危機，但隨著中國崛起，現今的部署已不再適合當前情勢，「從現在開始的10年或20年，這都不是一個好的戰力放置。我們需要再次審視它」。

    美國海軍和海軍陸戰隊在西太平洋的部署都以日本為核心，海軍的大本營在橫須賀市，陸戰隊則集中在南端的沖繩縣，島上大約駐紮1萬8千名陸戰隊官兵。而隨著共軍轟炸機、中程彈道飛彈和攻陸巡弋飛彈的增強，許多評論家都質疑，將美軍過度集中在一個基地，在中國的攻擊下恐遭受嚴重損失。

    柏格認為，為了應對此威脅，美軍必須分散部隊，讓每個點都成為潛在目標，使共軍更難以瞄準，海軍陸戰隊必須擴大駐防在關島等地區，這讓我們能和所有夥伴和盟國合作，嚇阻中國意圖改寫過去70多年來建立的全球規範。

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