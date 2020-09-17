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    軍情動態》對抗中國 美防長呼籲增加海軍造艦經費

    為對抗中國崛起，美國國防部長艾斯培力促增加海軍造艦的經費，以達成船艦總數量「350艘以上」的目標。照片為美海軍雙航艦打擊群7月在南海舉行軍演。（美聯社）

    為對抗中國崛起，美國國防部長艾斯培力促增加海軍造艦的經費，以達成船艦總數量「350艘以上」的目標。照片為美海軍雙航艦打擊群7月在南海舉行軍演。（美聯社）

    2020/09/17 13:01

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，根據海軍戰力結構的審查報告，他認為應該要增加海軍造艦的經費，以達成船艦總數量「350艘以上」的目標，但目前尚不清楚經費的來源。

    根據《國防新聞》報導，艾斯培在國防智庫蘭德發表談話表示，「要實現這一目標，我們必須增加造艦和作業維持費用，海軍高層和我正在努力從海軍預算和其他地方中找出經費」。

    根據2021財年預算書，美國海軍被分配到的預算為2070億美元（約新台幣6兆944億元），即使僅變動1至2%，也是相當可觀的金額。此外，艾斯培也向國會呼籲，允許海軍將未使用完的年度預算直接轉入到造艦專款中，而不是繳回國庫。

    中國海軍艦隊、遠程反艦飛彈的質與量不斷在增加，不僅威脅到印太地區的安全穩定，也增加美國軍事介入的風險。據估計，到2030年，中國的船艦總數量將到達425艘，而美國海軍為355多艘。

    艾斯培表示，這項決定是根據國防部副部長諾奎斯特（David Norquist）所主持的「未來海軍研究」的審查結果，並稱未來海軍的艦隊將包括許多無人艦，海上作戰的方式將有重大轉變。

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