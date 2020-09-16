軍情動態》美太空預警系統發威 1月從伊朗飛彈攻擊救下同袍

美國太空軍證實，其「太空紅外線預警系統」（SBIRS）在今年1月時，成功偵測到伊朗對伊拉克美軍基地發射的10多枚彈道飛彈，並即時發出警告，挽救了美軍和聯軍人員的性命。（照片取自洛克希德·馬丁）

2020/09/16 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空軍證實，其「太空紅外線預警系統」（SBIRS）在今年1月時，成功偵測到伊朗對伊拉克美軍基地發射的10多枚彈道飛彈，並即時發出警告，拯救了美軍和聯軍人員的性命。

根據《國防新聞》報導，美國太空作戰負責人雷蒙德（John Raymond）上將在一場談話中，特別向科羅拉多州巴克利空軍基地（Buckley Air Force Base）的第2太空預警中隊致謝，「他們擁有世界上最好的飛彈預警能力，並且做得相當出色，我為他們感到驕傲」。

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SBIRS是美軍重要的飛彈預警衛星系統，這些衛星由洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）生產，並搭載諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）的紅外線感測器。SBIRS目前由4顆地球同步軌道衛星和2顆大橢圓軌道衛星組成，可以全天候監控全球範圍的彈道飛彈；第5顆地球同步軌道衛星預計在2025年發射。

美國在1月利用無人機刺殺伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），引來伊朗的報復，在1月7日朝伊拉克美軍基地發射12枚以上的彈道飛彈，據信有10枚命中，但無人員喪生。其後，美國總統川普稱讚「預警系統」的效用，外界推論該系統就是SBIRS，直到現在被太空軍最高長官加以證實。

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