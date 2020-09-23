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    軍情動態》美防長：以色列是中東最重要夥伴 承諾維持其軍事優勢

    美國國防部長艾斯培22日向以色列國防部長甘茨承諾，將會「維持」以色列在中東的軍事優勢，圖為艾斯培。（美聯社）

    美國國防部長艾斯培22日向以色列國防部長甘茨承諾，將會「維持」以色列在中東的軍事優勢，圖為艾斯培。（美聯社）

    2020/09/23 16:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長艾斯培（Mark Esper）22日向以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）承諾，美方將會「維持」以色列在中東的軍事優勢（Qualitative Military Edge），強調以色列是美國在中東地區最重要的夥伴。

    《Defense World》報導，艾斯培強調，以色列是美國在中東區域最重要的戰略夥伴，他說，「我們的夥伴關係建立在共同價值觀、共同利益、共同關切上面的」。而甘茨則說，「如同我一直以來所說的，我們沒有另一個美國，你們也沒有另一個以色列」。

    《Defense World》指出，甘茨還表示，將確保美國與以色列維持站在同一邊，保持密切的關係，這些都與軍事優勢有關，除此之外，雙方還要持續進行多項合作，他說，「我們總是認為，與你們儘可能地分享一切是我們的道德利益，而我們也會將這些關係延續到未來」。

    《Defense World》提及，作為小國的以色列，依靠美國夥伴來得到軍事優勢，以維持其在中東地區的生存，為了維持軍事優勢，美方不會向動盪中東地區其他國家出售高科技武器，如沙烏地阿伯及阿拉伯聯合大公國等。

    而川普政府有意向向阿拉伯聯合大公國出售F-35匿蹤戰鬥機，此舉遭到以色列反對，為讓以色列維持軍事優勢，美國或許會讓要出售阿聯的F-35戰機，能被以色列的雷達偵測到，但目前仍未有定論，美國政府仍在研究該如何進行。

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