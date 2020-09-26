為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓公務員遭北韓射殺 家屬看新聞才知、轟南韓軍謗死者「投北」

    疑似「投北」的南韓海洋水產部47歲李姓公務員遭北韓方射殺事件再引兩韓之間緊張情勢，圖為事發之後在延坪島海岸線加強巡邏的南韓士兵。（歐新社）

    疑似「投北」的南韓海洋水產部47歲李姓公務員遭北韓方射殺事件再引兩韓之間緊張情勢，圖為事發之後在延坪島海岸線加強巡邏的南韓士兵。（歐新社）

    2020/09/26 16:54

    〔即時新聞／綜合報導〕疑似「投北」的南韓海洋水產部47歲李姓公務員在22日漂流到北韓後，遭北韓方槍斃、焚屍，南韓政府24日公布此案並要求平壤採取調查、究責和道歉等舉動，北韓領導人金正恩則罕見透過「朝鮮勞動黨」統一戰線部向南韓正式表達道歉。此案國際關注，李姓公務員家人則不滿表示，南韓國防單位未曾就此案聯絡家屬，直到報導曝光才知道死訊，怒吼「這像話嗎」，更直言南韓軍的「投北」說是對死者的誹謗。

    根據《朝鮮日報》報導，南韓李姓公務員遭北韓軍射殺，死者哥哥在24日致電聯繫該報，表示截至24日南韓政府與軍隊並未就此事正式通知家屬，「直到看到新聞才知道我弟弟被射殺的事情」，「22日，海洋水產部曾經連絡家屬告知弟弟行蹤不明的事情，一直到今天（此指24日）早上我都還在參加小延坪島的現場搜索行動，但相關單位竟然對射殺事件隻字未言」，他在電話中情緒激動，表示「南韓軍是在戲弄我嗎？」

    死者的哥哥怒轟，當弟弟在海上漂流時，南韓軍隊竟然在無謂的地方找人，又言「北韓開槍殺死我弟弟時，（南韓軍）竟然還說出他是自行『投北』這種話」、「在距南韓不遠的地方，我弟弟被殺害、遺體被損壞」，他重話直言，「南韓政府並未盡到保護國民生命安全的責任，他遭到北韓此等暴行對待，南韓軍隊竟然還用『投北』誹謗我弟弟」。

    針對李姓公務員自行投北的可能性，其兄斷言絕無可能，「他的公務員證一直都在船上」，其兄直言「南韓軍究竟是從哪裡判斷出我弟弟『投北』的，應該對此提出詳細明確的說明」，李姓公務員的雙親及其他家族成員也無法接受南韓軍的「投北」說。

    死者平日服務的全羅南道木浦「西海漁業管理團」方面指出，死者的父母對於「投北」說感到憤怒；李姓公務員在管理團的同僚描述，「他總是默默地完成他的份內工作」，認為死者生前是位可靠的同事，「他不可能投北」；管理團一名朴姓室長則評價死者為「誠實的公務員」，針對「投北」說，「職員們的反應都相當激烈」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    槍殺南韓公務員！北韓否認「焚屍」 金正恩道歉信全文曝光
    2020/09/26 16:33

    槍殺南韓公務員！北韓否認「焚屍」 金正恩道歉信全文曝光
    疑防兩韓關係失控 金正恩罕見致歉
    2020/09/26 05:30

    疑防兩韓關係失控 金正恩罕見致歉

    住公園的家 涵悅+擁抱綠意美好生活
    南韓官員遭射殺 北韓說明來龍去脈
    2020/09/25 16:20

    南韓官員遭射殺 北韓說明來龍去脈
    南韓公務員失蹤漂流至北韓 想逃回國遭槍殺火化
    2020/09/24 10:41

    南韓公務員失蹤漂流至北韓 想逃回國遭槍殺火化
    國際今日熱門
    未依要求移除「非法」內容 泰政府喊告社群平台
    2020/09/25 17:10

    未依要求移除「非法」內容 泰政府喊告社群平台

    自封耶穌轉世！邪教領袖30年吸上萬教徒被逮 真實身分曝光
    2020/09/25 17:35

    自封耶穌轉世！邪教領袖30年吸上萬教徒被逮 真實身分曝光

    新疆集中營衛星照一覽無遺 汪文斌：五星好評住宅區
    2020/09/25 17:04

    新疆集中營衛星照一覽無遺 汪文斌：五星好評住宅區

    香港民陣擬辦10.1遊行 警方反對
    2020/09/25 17:04

    香港民陣擬辦10.1遊行 警方反對

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播