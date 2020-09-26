南韓公務員遭北韓射殺 家屬看新聞才知、轟南韓軍謗死者「投北」

疑似「投北」的南韓海洋水產部47歲李姓公務員遭北韓方射殺事件再引兩韓之間緊張情勢，圖為事發之後在延坪島海岸線加強巡邏的南韓士兵。（歐新社）

2020/09/26 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕疑似「投北」的南韓海洋水產部47歲李姓公務員在22日漂流到北韓後，遭北韓方槍斃、焚屍，南韓政府24日公布此案並要求平壤採取調查、究責和道歉等舉動，北韓領導人金正恩則罕見透過「朝鮮勞動黨」統一戰線部向南韓正式表達道歉。此案國際關注，李姓公務員家人則不滿表示，南韓國防單位未曾就此案聯絡家屬，直到報導曝光才知道死訊，怒吼「這像話嗎」，更直言南韓軍的「投北」說是對死者的誹謗。

根據《朝鮮日報》報導，南韓李姓公務員遭北韓軍射殺，死者哥哥在24日致電聯繫該報，表示截至24日南韓政府與軍隊並未就此事正式通知家屬，「直到看到新聞才知道我弟弟被射殺的事情」，「22日，海洋水產部曾經連絡家屬告知弟弟行蹤不明的事情，一直到今天（此指24日）早上我都還在參加小延坪島的現場搜索行動，但相關單位竟然對射殺事件隻字未言」，他在電話中情緒激動，表示「南韓軍是在戲弄我嗎？」

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死者的哥哥怒轟，當弟弟在海上漂流時，南韓軍隊竟然在無謂的地方找人，又言「北韓開槍殺死我弟弟時，（南韓軍）竟然還說出他是自行『投北』這種話」、「在距南韓不遠的地方，我弟弟被殺害、遺體被損壞」，他重話直言，「南韓政府並未盡到保護國民生命安全的責任，他遭到北韓此等暴行對待，南韓軍隊竟然還用『投北』誹謗我弟弟」。

針對李姓公務員自行投北的可能性，其兄斷言絕無可能，「他的公務員證一直都在船上」，其兄直言「南韓軍究竟是從哪裡判斷出我弟弟『投北』的，應該對此提出詳細明確的說明」，李姓公務員的雙親及其他家族成員也無法接受南韓軍的「投北」說。

死者平日服務的全羅南道木浦「西海漁業管理團」方面指出，死者的父母對於「投北」說感到憤怒；李姓公務員在管理團的同僚描述，「他總是默默地完成他的份內工作」，認為死者生前是位可靠的同事，「他不可能投北」；管理團一名朴姓室長則評價死者為「誠實的公務員」，針對「投北」說，「職員們的反應都相當激烈」。

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