疑防兩韓關係失控 金正恩罕見致歉
〔編譯茅毅／綜合報導〕疑似「脫南」投共的南韓海洋水產部四十七歲李姓公務員，廿二日漂流到北韓後慘遭槍斃並焚屍。南韓政府廿四日公布本案，並要求平壤採取調查真相、究責懲處和道歉等措施。對此，北韓國務委員會委員長金正恩透過「朝鮮勞動黨」統一戰線部通知南韓，就此事正式道歉。南韓統一部長李仁榮說，北韓最高領袖向南韓致歉「實屬罕見」。尤其朝方過去從未立即發來通知，而且在通知中還「兩度表達歉意」。
南韓智庫韓國統一研究院（ＫＩＮＵ）高級研究員洪敏（譯音）表示，金正恩似乎認為，當前的情況非常嚴峻，他想防止兩韓關係進一步惡化失控。此外，據韓聯社報導，朝方六月間雖已矢言切斷包括開城「南北共同聯絡事務所」與軍事熱線在內的所有兩韓熱線，但金正恩這次的道歉通知顯示，南、北韓情報機構間的熱線至今可能仍保持運作。而該熱線係二○○○年南韓前總統金大中與北韓前最高領袖金正日「破冰」的首次兩韓峰會後建立。
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南韓國家安保室長徐薰廿五日公布前述通知的內容。金正恩說，在韓方人民正遭病毒威脅下，這次在朝方海域發生的意外及不幸事件，他「非常抱歉」，使南韓總統文在寅和韓方同胞深感失望，他亦感到愧疚。該通知並提及北韓領導高層對本案的態度，即此次「發生不應該發生的事」，為預防重演，朝方將加大海上警戒與監視的力道，以免「因小失誤釀成大禍」。朝方並承認，對「非法進入我方水域」並拒絕表明身分的李姓公務員開了約十槍。
南韓國家情報院長朴智元研判，槍殺李姓公務員的行為，應該沒先請示金正恩，而是由第一線的指揮官自行處置。具「脫北者」身分的研究人員安燦一（譯音）說，北韓最高領袖道歉，尤其是對南韓人民及其總統，這「極為罕見」，乃一九七六年兩名美國軍官在兩韓「非武裝地帶」遭北韓軍人用斧頭砍死的「板門店事件」以來頭一遭。