疑防兩韓關係失控 金正恩罕見致歉

圖為廿五日首爾一座火車站內，電視螢幕正播放北韓領導人金正恩就南韓一名公務員在北韓遭槍斃焚屍一事，向南韓正式道歉的相關新聞報導。（法新社）

2020/09/26 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕疑似「脫南」投共的南韓海洋水產部四十七歲李姓公務員，廿二日漂流到北韓後慘遭槍斃並焚屍。南韓政府廿四日公布本案，並要求平壤採取調查真相、究責懲處和道歉等措施。對此，北韓國務委員會委員長金正恩透過「朝鮮勞動黨」統一戰線部通知南韓，就此事正式道歉。南韓統一部長李仁榮說，北韓最高領袖向南韓致歉「實屬罕見」。尤其朝方過去從未立即發來通知，而且在通知中還「兩度表達歉意」。

南韓智庫韓國統一研究院（ＫＩＮＵ）高級研究員洪敏（譯音）表示，金正恩似乎認為，當前的情況非常嚴峻，他想防止兩韓關係進一步惡化失控。此外，據韓聯社報導，朝方六月間雖已矢言切斷包括開城「南北共同聯絡事務所」與軍事熱線在內的所有兩韓熱線，但金正恩這次的道歉通知顯示，南、北韓情報機構間的熱線至今可能仍保持運作。而該熱線係二○○○年南韓前總統金大中與北韓前最高領袖金正日「破冰」的首次兩韓峰會後建立。

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南韓國家安保室長徐薰廿五日公布前述通知的內容。金正恩說，在韓方人民正遭病毒威脅下，這次在朝方海域發生的意外及不幸事件，他「非常抱歉」，使南韓總統文在寅和韓方同胞深感失望，他亦感到愧疚。該通知並提及北韓領導高層對本案的態度，即此次「發生不應該發生的事」，為預防重演，朝方將加大海上警戒與監視的力道，以免「因小失誤釀成大禍」。朝方並承認，對「非法進入我方水域」並拒絕表明身分的李姓公務員開了約十槍。

南韓國家情報院長朴智元研判，槍殺李姓公務員的行為，應該沒先請示金正恩，而是由第一線的指揮官自行處置。具「脫北者」身分的研究人員安燦一（譯音）說，北韓最高領袖道歉，尤其是對南韓人民及其總統，這「極為罕見」，乃一九七六年兩名美國軍官在兩韓「非武裝地帶」遭北韓軍人用斧頭砍死的「板門店事件」以來頭一遭。

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