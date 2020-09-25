南韓官員遭射殺 北韓說明來龍去脈

一名疑似叛逃的南韓漁業官員遭北韓軍方擊斃，北韓今天說明調查結果，北韓領導人金正恩也罕見向青瓦台表達歉意。（美聯社資料照）

2020/09/25 16:20

〔中央社〕一名疑似叛逃的南韓漁業官員遭北韓軍方擊斃，北韓今天說明調查結果，指這名「身分不明男子」未回應軍方盤問，才依規定射殺，並對這次事件表示遺憾，會避免這類事件再發生。

韓聯社報導，青瓦台國家安保室長徐薰今天在記者會上公開北韓就此事發來的說明及金正恩的道歉內容。

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北韓勞動黨中央委員會統一戰線部今天向青瓦台發送的通知表示，北韓軍方22日確實在康翎郡沿海發現一名意圖潛入北韓的身分不明者，並推測已將其射殺。

文中說明，負責該海域的軍隊，當時接獲正在進行漁撈作業的水產事業所通報發現一名身分不明男子，軍隊前往當地後發現這名男子搭著漂流物違法進入北韓領海，因此在距其約80公尺處進行身分盤查，但這名男子支吾其詞，始終未回應北韓軍方問話。

北韓軍方因此在接近這名男子過程中，對空鳴槍兩次，根據部分在場士兵陳述，這名男子受驚趴下時，做出在身上翻找東西要使用的動作。

隨後，北韓軍方依循海洋警戒勤務規定中許可的行動準則，在距離約40至50公尺處，向違法入侵者射擊10多發子彈。據稱，北韓軍方接近至約10公尺處時，漂流物上已不見身分不明男子蹤影，只留下大量血跡，軍方判斷已將可疑人射殺後，依規定燒毀漂流物。

北韓也表示，不清楚南韓是根據什麼證據，未聽取北韓說明就嚴重誤會北韓作為，對此表示遺憾，並表示會加強海上警戒監視工作，避免這類事件再次發生。

北韓領導人金正恩也透過這次通知文，對北韓領海發生這次事件，向青瓦台表達歉意。

北韓這次在事件傳出的隔天就做出說明，與過去相比是相當快速的回應。徐薰也表示，南韓總統文在寅與金正恩近期透過書信往來，討論疫情帶來的困境，以及如何在因應當前困境同時恢復兩韓關係等議題。

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