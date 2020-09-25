罕見！槍殺南韓投誠官員再焚屍 金正恩出面道歉

南韓官員向北韓投誠卻遭擊斃焚屍，北韓領導人金正恩為此出面道歉。（美聯社）

2020/09/25 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日有1名漁業官員意圖向北韓投誠，卻遭北韓士兵擊斃後淋油焚屍，引起南韓撼動並加強軍備狀態。對此，北韓領導人金正恩罕見地出面道歉。

據《韓聯社》報導，南韓青瓦台國家安保室室長徐薰表示，北韓方面發來金正恩的說法，針對在延坪島附近失蹤的南韓官員一事，金正恩對於造成南韓總統文在寅與南韓人民的不滿感到相當抱歉。

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徐薰透露，北韓方面提供的調查結果顯示，該名身份不明人士未經授權越過北韓西海邊界，部隊對空鳴槍兩次後男子企圖逃跑，因此士兵按照交戰規則在40至50公尺左右的距離連開10槍。

北韓士兵隨後發現搭載男子的漂浮物上面留有大量血跡，但不見男子蹤影，推估他已死亡，便依照武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫規定將漂浮物燒毀。

據了解，死者是任職於南韓漁業部門的47歲男性公務員，21日在延坪島以西海域的巡護船上失蹤，當時身穿救生背心卻將鞋子留在船上，研判是自願入海。

南韓情報指出，男子在被北韓士兵訊問時，表達過投誠的意願，卻在水中被擊斃並淋油火化，研判可能是按照防疫規定行事，因為北韓士兵不僅身穿防護衣，焚屍時還戴上防毒面具。

南韓國防部長徐旭24日曾表示，北韓槍殺南韓公民的行為，已違背兩韓在2018年簽署的平壤共同宣言（九一九軍事協議）。事實上，北韓部隊上一次殺害南韓平民，要回溯到10年前的延坪島砲擊事件，當時造成南韓2名士兵與2名平民死亡。

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