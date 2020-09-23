南韓公務員失蹤漂流至北韓 想逃回國遭槍殺火化

北韓領導人金正恩（見圖）鎖國防疫，不准外人進入北韓，1名南韓公務員漂流至北韓海域遭槍殺火化。（法新社檔案照）

2020/09/23 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕北韓時有「脫北者」逃往海外或進入南韓，不過，南韓1名漁業指導員本月21日在該國西部海域最北端失蹤後，22日發現出現於北韓海域，南韓軍方最新消息指出，該名南韓公民在試圖逃離時遭到槍殺，屍體已被火化。

根據《韓聯社》報導，南韓國防部今（23日）指出，該國1名漁業指導員21日上午前往西部海域最北邊的延坪島出勤，不料同事們在當天上午11點半發現他失蹤，初步搜尋未獲後，於中午12點51分聯絡海洋警察，軍方接著在22日下午於北韓海域發現該名漁業指導員的蹤跡，南韓方立刻向北韓方進行查證。

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南韓軍方一度得知該名失蹤的漁業指導員仍然健在，由於船上有發現失蹤者的鞋子，不排除可能叛逃，南韓統一部指派相關部門持續查證與分析，等待報告出爐再研擬對策，不過，今晚最新情報顯示，這位公務員在試圖逃離北韓時，遭到北韓軍隊開槍射殺身亡。

南韓官員指出，情報目前已知失蹤者被槍殺，由於北韓領導人金正恩的政策，北韓方實施嚴格的防疫措施，失蹤者遺體已被火化，不過此事目前並未得到北韓政府證實，南韓國防部和國家情報局等有關部門，正在深入掌握此案的確切細節。

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