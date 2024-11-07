加拿大眾院通過挺台動議 反制中國曲解聯大2758號決議

加拿大眾議院全會無異議通過挺台動議案。（法新社檔案照）

2024/11/07 09:54

〔中央社〕加拿大眾議院全會今天無異議通過挺台動議案。該案指出，眾議院將繼續支持台灣有意義參與國際組織，聯合國第2758號決議並未確立中華人民共和國對台主權，也未決定台灣未來或在聯合國機構、國際組織的參與。

這項挺台動議是由魁人政團（Bloc Quebecois）聯邦眾議員佩龍 （Yves Perron）提出；佩龍是7月赴台參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會的2位加拿大國會議員之一。

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佩龍在加拿大眾院全會提出動議時，首先向議長表示，各黨之間已針對此動議案進行協商，內容獲全體一致同意。

佩龍以法文宣讀動議指出，考慮到加拿大與台灣的經濟文化及民間交流關係日益密切且持續成長，雙邊貿易、投資、科技、教育、青年交流、產業、藝術、文化及原住民事務等領域合作，極富成效且符合加拿大外交政策，加拿大眾院議員將繼續與各地合作夥伴共同發聲，支持台灣有意義參與國際組織，如世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）。

動議案並指出，眾議院認為聯合國1971年10月25日通過的2758號決議，並未確立中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣的未來或其在聯合國機構或國際組織的參與。

此動議在眾院全會無異議通過，眾議員們紛紛熱烈鼓掌叫好。

佩龍後來在社群平台Youtube貼出眾院一致通過動議的錄影片段並寫道：「中國正在操縱2758號決議的含義，好將其在台灣領空和領海的軍事行動合法化。簡言之，中國國家主席習近平就是用它來支持他的恐嚇，聲稱台灣是他的。」

佩龍表示，「身為獨立主義者，我只能支持台灣面對獨裁政權要求合法自決的願望」。他也感謝魁人政團、加拿大與歐盟國家和世界上許多國家，一起強調中國對台灣既沒有主權也未控制台灣。

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