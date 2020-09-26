槍殺南韓公務員！北韓否認「焚屍」 金正恩道歉信全文曝光

南韓一名漁業部公務人員日前向北韓投誠，卻遭北韓士兵疑遵守防疫措施射殺後焚屍。對此，北韓領導人金正恩罕見出面道歉。（法新社）

2020/09/26 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名漁業部公務人員日前向北韓投誠，卻遭北韓士兵疑遵守防疫措施射殺後焚屍。此事曝光後，引發南韓不滿，痛批北韓蠻行，也再次挑起兩韓敏感神經。對此，北韓領導人金正恩罕見出面道歉，該道歉信也在今日曝光。

在該道歉信中，雖稱「對於在我方水域發生這種對韓朝關係毫無益處的事件，我們向貴方表達歉意」向南韓道歉，不過信中也強調，他們開槍射擊後，該公務員失去行蹤，只在該人員原本所持的漂浮物上發現大量血跡，因此將漂浮物焚燒。北韓否認焚屍一事，信中並質疑南韓，「不知貴軍方有何證據僅憑單方面推測便使用『蠻行』、『應當的代價』這種帶有不敬和對立色彩的激烈措辭，對此我們不禁表示強烈遺憾。」

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根據《南韓中央日報》，以下為道歉信全文：

致青瓦台

如貴方報導所示，22日晚在康翎郡沿岸水域發生一名不明身份人員深入非法進入我方領海後被我軍方人員射殺（推測）的事件。

根據事件調查顯示，我方在該水域執勤的警衛部隊接到正在展開捕撈作業的水產事業局副業船的報警，稱發現一名身份不明男子，警衛部隊隨即出警，在距離靠漂浮物非法入侵到我方康翎半島前沿岸的該人員80米處時曾向其確認身份，但開始他只模糊說自己是大韓民國的什麼人，之後始終沒有再做回答。

由於其始終對我方軍人的執法命令不做回應，我方軍人遂放了兩聲空槍，該身份不明人員受驚後趴下，表現出要逃走的情形。

根據我方軍人的陳述，該人員在趴下後似乎想要往身上蓋什麼東西。

我方軍人在艦長的決心下，根據海上警戒執勤規定所允許的行動準則向該侵入者射擊十餘發子彈，此時距其有40~50米。

而在射擊後沒有任何動靜，我方軍人靠近其至10多米處進行確認並展開搜索，但並未在漂浮物上發現該非法侵入人員，只發現大量血跡。

我方軍人判斷認為該非法侵入者已被射殺身亡，因此根據國家緊急防疫規定現場在海上對該人員帶來的漂浮物進行了焚燒。

以上便是向我方黨中央匯報的事件前後的調查結果。

在沒有向我方要求對非法入侵者的執法過程進行解釋的情況下，不知貴軍方有何證據僅憑單方面推測便使用「蠻行」、「應當的代價」這種帶有不敬和對立色彩的激烈措辭，對此我們不禁表示強烈遺憾。

黨中央認為該起事件不該發生，為防止再次發生類似不幸事件，黨中央已下達指示要求加強海上警戒監視工作，建立執法過程記錄體系，以防止在執法過程中發生細小失誤或任何可能招致巨大誤會的事件發生。

對於在我方水域發生這種對韓朝關係毫無益處的事件，我們向貴方表達歉意。

黨中央反復強調要加強樹立健全安全措施，深刻反省，提高警戒意識，以防因這種不幸事件而給最近韓朝關係緩慢建立起來的信任和尊重造成損害。

國務委員長金正恩同志轉達稱，對於本就處於惡性病毒帶來的病魔的威脅中的南方同胞們，我們不僅沒能給予幫助，還在我方水域發生如此不光彩的事情，讓文在寅總統和南方的同胞們大大失望，對此我們感到非常抱歉。

希望貴方準確理解發生的事件。

朝鮮勞動黨中央委員會統一戰線部2020.9.25

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