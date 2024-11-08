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普廷恭喜川普當選讚「真男人」 稱已準備好對話

俄羅斯總統普廷（圖左）7日在出席活動時表示，恭喜前美國總統川普（圖右）成功回鍋，並指俄羅斯已準備好與這位共和黨籍總統當選人對話。（路透）

俄羅斯總統普廷（圖左）7日在出席活動時表示，恭喜前美國總統川普（圖右）成功回鍋，並指俄羅斯已準備好與這位共和黨籍總統當選人對話。（路透）

2024/11/08 08:19

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選順利落幕，由共和黨總統候選人川普當選。外媒消息指出，原先俄羅斯方面透露沒有計畫向美國下一屆總統道賀，不過俄羅斯總統普廷7日在出席活動時表示，恭喜前美國總統川普成功回鍋，並指俄羅斯已準備好與這位共和黨籍總統當選人對話。

2024美國總統大選確定由前總統、共和黨候選人川普（Donald Trump）勝出，第一時間卻傳出克里姆林宮透露，俄羅斯和美國當前關係正處於歷史低點，因此俄國總統普廷（Vladimir Putin）沒有計畫向美國下一屆總統道賀。

不過根據外媒最新消息指出，普廷（Vladimir Putin）7日在俄羅斯黑海度假勝地索契（Sochi）參加智庫「瓦爾代國際辯論俱樂部」（Valdai Discussion Club）的會議期間表示，川普先前在槍手試圖暗殺時表現出勇氣，表現得像個「真男人」，同時也藉此機會恭喜川普當選。

普廷也提到，川普在競選期間談到烏克蘭及恢復對俄關係的發言值得關注，不過普廷也說：「我不知道現在會發生什麼事。我沒有線索。」針對有人提問，若川普提議會面，普廷會如何回應，普廷對此則表示，若川普政府有意願，他已準備好恢復聯繫，也準備好與川普進行討論。

此外，川普在國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時也透露，自6日上午以來，已經跟「大概」70位世界各地領導人講過話，不過目前還沒跟普廷談過，川普說「我想我們會談談」，似乎暗示將與普廷進行談話。

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