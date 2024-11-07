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川普勝選全家福曝光！馬斯克也入鏡 準第一夫人卻消失

川普的孫女凱伊在社群發出合照恭賀川普勝選，不過畫面中雖然連全球首富馬斯克也入鏡，卻看不到準第一夫人梅蘭妮亞的人影。（圖擷自X）

川普的孫女凱伊在社群發出合照恭賀川普勝選，不過畫面中雖然連全球首富馬斯克也入鏡，卻看不到準第一夫人梅蘭妮亞的人影。（圖擷自X）

2024/11/07 11:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國大選結果出爐，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）將重回白宮執政，她的孫女凱伊（Kai Trump）稍早也在社群發出合照恭賀川普，不過畫面中雖然連全球首富馬斯克也入鏡，卻看不到準第一夫人梅蘭妮亞（Melenia Trump）的人影。

川普的孫女、長子小唐納（Donald Trump Jr.）的女兒「凱伊」（Kai Trump）昨日下午先是在社群媒體X上PO出與川普的合照，並盛讚川普「沒有人比爺爺更努力工作、更關心美國人民」，並稱「未來將會非常美好」。

隨後凱伊也分享另一張大合照，並註記「整個小隊（The whole squad）」，只見川普的子女包含拜倫（Barron）、艾瑞克（Eric）、伊凡卡（Ivanka）、蒂芬妮（Tiffany）和小唐納等人都入鏡，就連共和黨全國委員會副主席、艾瑞克的妻子賴拉（Lara Trump），以及在大選期間力挺川普的全球首富馬斯克（Elon Musk）等人也都入鏡，但唯獨不見準第一夫人梅蘭妮亞的身影。

在發文底下除了有許多網友留言道賀，也有網友留言詢問梅蘭妮亞跑去哪了，還有人詢問「梅蘭妮亞被踢出小隊了？（get kicked out the squad）」

川普的孫女、長子小唐納的女兒「凱伊」（圖右）昨PO出與川普的合照，並盛讚川普「沒有人比爺爺更努力工作、更關心美國人民」，並稱「未來將會非常美好」。（圖擷自X）

川普的孫女、長子小唐納的女兒「凱伊」（圖右）昨PO出與川普的合照，並盛讚川普「沒有人比爺爺更努力工作、更關心美國人民」，並稱「未來將會非常美好」。（圖擷自X）

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