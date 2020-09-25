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    中國擴大新疆維族禁令 65歲以下不准每日拜禱

    中國政府打壓新疆維吾爾族與其文化又祭出新政策，現在當局禁止65歲以下的維族人遵守伊斯蘭教法要求每日拜禱，僅允許65歲以上的人實行這項信仰儀式。圖為新疆喀什市村莊的清真寺在2019年的資料畫面。（法新社）

    中國政府打壓新疆維吾爾族與其文化又祭出新政策，現在當局禁止65歲以下的維族人遵守伊斯蘭教法要求每日拜禱，僅允許65歲以上的人實行這項信仰儀式。圖為新疆喀什市村莊的清真寺在2019年的資料畫面。（法新社）

    2020/09/25 23:51

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國政府打壓新疆維吾爾族與其文化不遺餘力，「自由亞洲電台」24日報導，現在當局甚至禁止65歲以下的維族人遵守伊斯蘭教法要求每日拜禱，僅允許65歲以上的人實行這項信仰儀式。

    此舉進一步箝制維族人的伊斯蘭宗教信仰，此前，中國政府已經禁止18歲以下維族進入清真寺、接受宗教教導，也對穆斯林每年最重要節期「齋戒月」訂出嚴格限制。

    「自由亞洲電台」報導指出，自2017年起新疆維吾爾自治區已有三個地區傳出禁止穆斯林每日禮拜。消息人士說，村級員警會進入居民住宅檢查，違反禁令者一旦被將上報，面臨可能被送入「再教育營」等懲罰。

    阿圖什一名村警向該台說，執行此禁令的員警登門拜訪，「當然」是建議其他所有人放棄拜禱，「平靜地過日子」，但是如果他們超過65歲「就可以」，「我們也不讓年輕人進入清真寺」；民眾在警方嚴格要求下都願意配合。

    另一名員警證實，自2017年以來，監督維族人從事每日禱告或其他宗教活動情況，已成例行任務，一旦發現有人違反禁令，就會通報，「把他們帶去再教育」。

    吐魯番市宗教事務委員會拒絕評論此事，不過，克孜勒蘇柯爾克孜自治州「工作小組」一名成員證實，新規定2017年生效前，只有共產黨員和18歲以下禁止拜禱，「（現在）我們告訴人們，他們都要參與消滅宗教極端主義和恐怖主義，以及促進穩定的工作。」

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