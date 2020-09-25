新疆集中營3年增380座 拉高維安

澳洲戰略政策研究所（ASPI）24日發布的「新疆數據計畫」研究報告指出，中國新疆維吾爾自治區2017年以來新增、擴建的拘留設施逾380處，並依其結構特徵區分出4類安全戒備等級。（取自ASPI）

2020/09/25 05:30

61處既存場所去年底還增建

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國在新疆維吾爾自治區持續大規模迫害穆斯林，甚至變本加厲！根據澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）廿四日發布的「新疆數據計畫」研究報告，二○一七年至今辨識出的當地逾三八○處拘禁新設施中，有六十一處既存場所自去年十二月陸續增建，且多達半數屬高維安等級，說明新疆當局正逐漸把上百萬穆斯林從外界關注的「再教育營」移入監獄繼續關押。

依戒備規格分為四級

「新疆數據計畫」堪稱全球目前收錄新疆監禁設施資訊最完善的資料庫，包括二○一七年以來新建或大規模擴建的再教育營、拘留所和監獄逾三八○處，ASPI利用衛星影像分析出其結構特徵並依戒備規格分為四級︰第一級約一○八個，為既有建物，內外加上圍牆、圍欄等監禁設施；第二級較大，約九十四個，含多棟外觀相同的建築，多與工廠、倉庫相連，應多用來關押維吾爾人等少數民族；第三級則多被數層高牆、佈滿鐵絲網的圍欄與多個瞭望塔包圍，約七十二個，從其周邊通常不含工廠、廠房來看，當局準備讓裡頭的「危險份子」與世隔絕，無意讓他們接受職業培訓；第四級則是傳統監獄、近一○七個，關押判刑定讞者，附近常有二、三級監禁設施。

請繼續往下閱讀...

其中前兩類屬二○一四年開始推行、一七年起擴大實施並引發國際關注的「再教育營」，官方名稱為「職業技能教育培訓中心」，當局去年十二月九日公開宣稱參加「三學一去」（學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化）的「教培學員已全部結業」。

再教育營周邊多有工廠

但主持計畫的ASPI研究員魯瑟（Nathan Ruser）告訴「德國之聲」，雖比二○一八至一九年的卅七％增加速度減少五％，新疆當局去年和今年仍持續建造新監禁設施；去年十二月至今年七月更有六十一處增建擴大，其中十四處尚未完工。此外，至少七十處陸續移除周邊圍欄等監控裝置，九成屬安全等級較低的「再教育營」，其中八處甚至廢址。魯瑟另指出，衛星影像顯示「再教育營」周邊多有工廠，可見「再教育營」與「強迫勞動」確有關聯。參與報告的澳洲籍新疆問題專家雷國俊（James Leibold）另補充說，部分被拘者即使有幸回家，也仍被當局監視一舉一動。

美眾議院廿二日已通過民主黨籍聯邦眾議員麥高文的「維吾爾強迫勞動預防法」提案，全面禁止新疆產品進口；同黨議員韋斯頓提出的「維吾爾強迫勞動揭露法」廿三日也獲通過，要求與新疆有業務往來的美國企業交代生產供應鏈細節。

新疆集中營分布點

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法