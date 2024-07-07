TikTok淪為學生霸凌老師溫床 美中學爆發惡意攻擊事件

美國賓州中學教師遭學生用TikTok假帳號攻擊。（示意圖，路透）

2024/07/07 16:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕在這個社群媒體盛行的時代，美國賓州一所中學近期發生的事件，為教育界敲響了警鐘。今年2月，位於費城富裕郊區的大谷中學（Great Valley Middle School）約20名教師（約佔學校教職員工的4分之1）驚恐地發現，自己成為學生在TikTok上惡意仿冒的對象。《紐約時報》7月6日報導，這是美國首見中學生在社群媒體上集體攻擊教師的事件，反映了數位時代下校園面臨的新挑戰。

據報導，大谷中學擁有約1100名學生，平時以其緊密的社區關係聞名。然而，這起事件打破了校園的寧靜。學生們利用從學校網站、教室內張貼的照片，甚至是教師個人社群媒體上搜刮來的影像，製作粗糙的「換臉」圖片，再配上惡意文字。這些假冒帳號充斥戀童暗示、種族主義迷因、恐同內容及捏造的教師間性關係，嚴重侵犯了教師的隱私和尊嚴。

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該校西班牙語教師莫茲（Patrice Motz）的經歷尤其令人心痛。她發現一個假冒帳號使用了她全家在海灘度假的照片，並配上西語文字問「你喜歡碰小孩嗎？」答案是「是」。莫茲表示：「我簡直不敢相信自己還能每天起床來上班。」

這種深深的挫折感，在其他受害教師中也普遍存在。社會學教師惠特洛克（Shawn Whitelock）看到自己的婚禮照被盜用，暗示他與一名學生結婚，他憤怒地說：「一個冒牌者刺殺了我的人格，同時誹謗了我和我的家人。」

英語教師西比利亞（Bettina Scibilia）則道出了許多教育工作者的擔憂：「許多學生在TikTok上花費大量時間，我認為這讓他們對我們是真實的人這一事實變得麻木。他們沒有意識到創建這些帳號、冒充我們、嘲笑我們的孩子和我們所愛的一切是多麼嚴重的侵犯。」這種觀點反映了教育界對社群媒體可能阻礙學生同理心發展的普遍憂慮。

事發後，學區暫停了幾名學生的學籍，校長在午餐期間斥責了八年級學生。大谷學區在聲明中表示，已採取措施解決冒充中學教師的「22個虛構TikTok帳號」問題，並將這一事件描述為「對社交媒體的嚴重濫用，對我們的員工產生了深遠的影響。」

這起事件對教師們造成了巨大的心理打擊，尤其是莫茲，她表示「如同被重重一擊」，難以置信學生會如此攻擊教師的家庭。

這次事件是美國中學生首次在TikTok上集體攻擊教師的案例，顯示出學生假冒、騷擾教師的行為有了顯著升級。此前，學生主要是單獨假冒某位教師或校長。這次攻擊反映出更廣泛的問題，即學生如何使用並濫用受歡迎的網路工具影響課堂。

這些網路霸凌行為讓一些老師擔心，社交媒體平台正在阻礙學生的同理心發展，讓他們對網路霸凌的嚴重性缺乏認識。大谷中學事件也反映出學校管理者在面對網路霸凌問題時，面臨的困境。由於法院通常保護學生在校園外自由言論的權利，學校在處理學生在校外使用個人設備進行的網路霸凌時，往往束手無策。

全美最大教師工會全國教育協會（National Education Association）主席普林格（Becky Pringle）的話或許最能總結這一事件的嚴重性。她說：「這不僅令人沮喪，還可能讓教育工作者質疑『如果學生這樣做，我為什麼要繼續從事這個職業？』」

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