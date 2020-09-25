新疆集中營衛星照一覽無遺 汪文斌：五星好評住宅區

2020/09/25 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國防部、日本駐澳大使館、台灣駐澳辦事處、美國洛克希德．馬丁、英國航太系統出資設置的「澳洲戰略政策研究所ASPI」近日揭露新疆集中營位置，中國外交部發言人汪文斌今（25日）卻稱「是五星好評住宅區」。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）24日發布的研究報告統計2017年以來新建或擴建的集中營，新疆當地有380個集中營 ，安全級別各分為4級，報告明確透過地圖標示出集中營的所在位置，甚至發布高解析度衛星照片，並提到在2019年7月至2020年7月期間，至少有61個集中營進行建設和擴建，包括至少有14個設施在2020年仍在建設中。

中國外交部發言人汪文斌今天主持例行記者會時，強烈駁斥該份報告的真實性，他說，「我之前曾經講過，澳洲的研究機構接受外部勢力的資助，長期從事反華（中）報告、謊言的炮製，也受到了（中國）多方面的質疑，毫無學術信譽可言。」「今天我依然要告訴你，這樣的觀點，有關的報告純屬造謠污衊。」

汪文斌強調，新疆根本不存在所謂的拘留營，汪為中國網友的查證結果背書：「該政策研究所所宣布的新疆所謂的拘留營的地址，有的是電子產業園，有一處甚至是擁有五星好評的住宅區，」他重申：「我們希望各界能夠明辨是非，共同抵制這種反華（中）機構炮製的荒謬的言論。」

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