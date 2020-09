軍情動態》首次海外部署 美國太空軍派駐卡達烏代德基地

2020/09/23 14:21

〔即時新聞/綜合報導〕美國太空軍21日在其推特帳號上發佈一段影片,公佈9月1日太空軍在海外基地宣示的片段,是太空軍成立以來首次在美國本土以外進行部署,共派駐20名太空軍官兵至卡達烏代德空軍基地(Al Udeid Air Force Base)空軍基地。

綜合外媒報導,該基地太空軍負責人、上校本森(Todd Benson)對《美聯社》說,「我們開始感覺到其他國家,想要將極端侵略的行為延伸到太空中,我們必須有能力去對抗、防禦及保護我們的整體國家利益」,而烏代德空軍基地的太空軍人員將會職掌衛星運作,以協助監視敵人動向。

請繼續往下閱讀...

外媒指出,本森拒絕指認是哪個國家要把鬥爭拉到太空當中,美國國防部長先前曾指,俄羅斯與中國正在發展用以傷害美國衛星的武器,癱瘓手機、無人跡、戰機、航空母艦甚至是核子武器控制器,而俄方則抨擊,美國一直以此為由,進行在太空中部署武器的計畫。

#ICYMI, deployed Airmen transitioned to the USSF ranks on September 1, 2020, at Al Udeid Air Base, Qatar. pic.twitter.com/riMxKdGKx6