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    軍情動態》首次海外部署 美國太空軍派駐卡達烏代德基地

    美國太空軍21日在其推特帳號上發佈一段影片，公佈月初太空軍在卡達烏代德空軍基地宣示片段。（擷取自美國太空軍推特）

    美國太空軍21日在其推特帳號上發佈一段影片，公佈月初太空軍在卡達烏代德空軍基地宣示片段。（擷取自美國太空軍推特）

    2020/09/23 14:21

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空軍21日在其推特帳號上發佈一段影片，公佈9月1日太空軍在海外基地宣示的片段，是太空軍成立以來首次在美國本土以外進行部署，共派駐20名太空軍官兵至卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Force Base）空軍基地。

    綜合外媒報導，該基地太空軍負責人、上校本森（Todd Benson）對《美聯社》說，「我們開始感覺到其他國家，想要將極端侵略的行為延伸到太空中，我們必須有能力去對抗、防禦及保護我們的整體國家利益」，而烏代德空軍基地的太空軍人員將會職掌衛星運作，以協助監視敵人動向。

    外媒指出，本森拒絕指認是哪個國家要把鬥爭拉到太空當中，美國國防部長先前曾指，俄羅斯與中國正在發展用以傷害美國衛星的武器，癱瘓手機、無人跡、戰機、航空母艦甚至是核子武器控制器，而俄方則抨擊，美國一直以此為由，進行在太空中部署武器的計畫。

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