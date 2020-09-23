為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    揮霍成性！ 泰王即位前在德奢擲3千萬帳單曝光

    蘇格蘭記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）21日在臉書公布2016年間泰王即位前的一張開銷帳單，金額高達93萬8485歐元（合約3183萬新台幣）。（美聯社）

    蘇格蘭記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）21日在臉書公布2016年間泰王即位前的一張開銷帳單，金額高達93萬8485歐元（合約3183萬新台幣）。（美聯社）

    2020/09/23 13:48

    〔即時新聞／綜合報導〕泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）荒淫豪奢馳名全球，蘇格蘭記者安德魯·麥格雷戈·馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）21日在臉書公布2016年間泰王即位前的一張開銷帳單，金額高達93萬8485歐元（合約3183萬新台幣）；金額令人瞠目，但馬歇爾指出，這張帳單僅僅是泰王本人及隨行者的在德國奢侈開銷的一部分。

    馬歇爾表示，這張帳單為泰國駐柏林使館的外交人員開銷估算，期間為2016年5月1日至9月30日間，共5個月；開銷帳單上註明此為泰駐柏林使館員工、泰駐法蘭克福領事館員工等7名外交人員的總開銷，支出項目包含食、住、行及雜支等，該帳單總開銷金額計93萬8485歐元。

    對此，馬歇爾認為，這應該是長期留駐德國、時任王儲的瓦吉拉隆功1人的開銷；他強調，此帳單僅佔瓦吉拉隆功總開銷的一角，這張帳單並未算上他本人及隨行人員長期下榻德國希爾頓酒店（Hilton Hotel）及索內比契爾大酒店（Sonnenbichl）等高級酒店的住宿費，同時也沒有算上他波音737、直升機等交通工具的費用。

    馬歇爾指出，這只是瓦吉拉隆功在德國居住期間「花費納稅人金錢的一小部分」，認為「這份文件可讓大家更深入了解，泰國納稅人為瓦吉拉隆功長居德國的選擇，所付出的代價」。瓦吉拉隆功自2007年便長期居住德國，對此，馬歇爾估算，含瓦吉拉隆功隨行人員在內的總開銷一定已達數十億美金，換算約上百億新台幣。

    瓦吉拉隆功揮霍程度全球聞名，又愛好美色，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間選擇拋下國民，攜20名佳麗遠赴德國高級酒店「避難」，並用英國特種部隊「特種空勤團」（SAS）的名字為他的美人軍團命名，將佳麗分別編列少校、上校等軍階；除包下酒店整整1年，他還將4樓裝潢成泰式風格，並用曼谷運來的古董及財寶裝飾「歡愉室（pleasure room）」供自己和嬪妃享樂。

    泰國駐柏林使館2016年的一份開銷估算。（翻攝Andrew MacGregor Marshall臉書）

    泰國駐柏林使館2016年的一份開銷估算。（翻攝Andrew MacGregor Marshall臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    泰學運嗆王室 高喊修憲政改
    2020/09/21 05:30

    泰學運嗆王室 高喊修憲政改
    小辭典》泰國學運背景
    2020/09/21 05:30

    小辭典》泰國學運背景

    原來常勝軍基金是…
    泰版花木蘭！泰國21歲女學生帶領群眾 直嗆當局「永不投降」
    2020/09/20 23:56

    泰版花木蘭！泰國21歲女學生帶領群眾 直嗆當局「永不投降」
    不甩疫情與「性愛士兵」德國飯店享樂 泰王傳看上小女兒同學
    2020/05/09 10:46

    不甩疫情與「性愛士兵」德國飯店享樂 泰王傳看上小女兒同學
    國際今日熱門
    新疆再教育營翻版 路透：中國對西藏擴大「勞工培訓」計畫
    2020/09/22 15:12

    新疆再教育營翻版 路透：中國對西藏擴大「勞工培訓」計畫

    你們明天就知道了！川普預告將在聯合國大會對中國嗆聲
    2020/09/22 14:53

    你們明天就知道了！川普預告將在聯合國大會對中國嗆聲

    重大發現！史上首度在彗星觀測到極光 璀璨畫面曝光
    2020/09/22 16:31

    重大發現！史上首度在彗星觀測到極光 璀璨畫面曝光 影片

    不用氧氣瓶登10次珠峰創紀錄 72歲尼泊爾傳奇「雪豹」逝世
    2020/09/22 15:34

    不用氧氣瓶登10次珠峰創紀錄 72歲尼泊爾傳奇「雪豹」逝世

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播