揮霍成性！ 泰王即位前在德奢擲3千萬帳單曝光

蘇格蘭記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）21日在臉書公布2016年間泰王即位前的一張開銷帳單，金額高達93萬8485歐元（合約3183萬新台幣）。（美聯社）

2020/09/23 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）荒淫豪奢馳名全球，蘇格蘭記者安德魯·麥格雷戈·馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）21日在臉書公布2016年間泰王即位前的一張開銷帳單，金額高達93萬8485歐元（合約3183萬新台幣）；金額令人瞠目，但馬歇爾指出，這張帳單僅僅是泰王本人及隨行者的在德國奢侈開銷的一部分。

馬歇爾表示，這張帳單為泰國駐柏林使館的外交人員開銷估算，期間為2016年5月1日至9月30日間，共5個月；開銷帳單上註明此為泰駐柏林使館員工、泰駐法蘭克福領事館員工等7名外交人員的總開銷，支出項目包含食、住、行及雜支等，該帳單總開銷金額計93萬8485歐元。

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對此，馬歇爾認為，這應該是長期留駐德國、時任王儲的瓦吉拉隆功1人的開銷；他強調，此帳單僅佔瓦吉拉隆功總開銷的一角，這張帳單並未算上他本人及隨行人員長期下榻德國希爾頓酒店（Hilton Hotel）及索內比契爾大酒店（Sonnenbichl）等高級酒店的住宿費，同時也沒有算上他波音737、直升機等交通工具的費用。

馬歇爾指出，這只是瓦吉拉隆功在德國居住期間「花費納稅人金錢的一小部分」，認為「這份文件可讓大家更深入了解，泰國納稅人為瓦吉拉隆功長居德國的選擇，所付出的代價」。瓦吉拉隆功自2007年便長期居住德國，對此，馬歇爾估算，含瓦吉拉隆功隨行人員在內的總開銷一定已達數十億美金，換算約上百億新台幣。

瓦吉拉隆功揮霍程度全球聞名，又愛好美色，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間選擇拋下國民，攜20名佳麗遠赴德國高級酒店「避難」，並用英國特種部隊「特種空勤團」（SAS）的名字為他的美人軍團命名，將佳麗分別編列少校、上校等軍階；除包下酒店整整1年，他還將4樓裝潢成泰式風格，並用曼谷運來的古董及財寶裝飾「歡愉室（pleasure room）」供自己和嬪妃享樂。

泰國駐柏林使館2016年的一份開銷估算。（翻攝Andrew MacGregor Marshall臉書）

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