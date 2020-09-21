小辭典》泰國學運背景
●示威者的訴求
提出「重新舉辦選舉」、「修憲」、「停止恐嚇批評政府者」等3大訴求。泰國法政大學學生甚至提出10項訴求，要求王室改革，公然挑戰最高可處15年徒刑的「冒犯君主罪」。
●為什麼現在上街？
泰國民眾從今年2月起開始上街示威，但武漢肺炎疫情爆發後，政府實施「限聚令」抗疫，示威活動暫時中止。但異議人士萬查勒（Wanchalearm Satsaksit）6月間突然失蹤，民眾透過網路串聯，7月中旬再度舉行實體示威活動。
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●本次示威與過去有何不同？
泰國過去數十年歷經多次大規模群眾運動、軍事政變，但以往的民眾抗爭通常有軍事與經濟奧援，這次示威卻是受香港「反送中」運動啟發，由學生發起，並無單一領導者，也比以往更勇於挑戰王室相關的禁忌話題。
●各界反應
示威由學生發起，獲得社會不同階層民眾響應，連勞工階級都加入示威。總理帕拉育雖然聲稱將採取較溫和措施，卻也警告學生若持續抗爭，「泰國將會被烈火吞噬」。
●示威者的下一步
國會議員本月24日將舉行憲法變動辯論，示威者呼籲民眾當天在國會外集會，並號召10月14日發動大罷工。
資料來源：綜合外電 整理：編譯黃靖媗