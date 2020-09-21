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    小辭典》泰國學運背景

    泰國示威者二十日在曼谷皇家田廣場，嵌入一塊「人民牌匾」，宣告國家屬於人民、不屬於王室。（美聯社）

    泰國示威者二十日在曼谷皇家田廣場，嵌入一塊「人民牌匾」，宣告國家屬於人民、不屬於王室。（美聯社）

    2020/09/21 05:30

    ●示威者的訴求

    提出「重新舉辦選舉」、「修憲」、「停止恐嚇批評政府者」等3大訴求。泰國法政大學學生甚至提出10項訴求，要求王室改革，公然挑戰最高可處15年徒刑的「冒犯君主罪」。

    ●為什麼現在上街？

    泰國民眾從今年2月起開始上街示威，但武漢肺炎疫情爆發後，政府實施「限聚令」抗疫，示威活動暫時中止。但異議人士萬查勒（Wanchalearm Satsaksit）6月間突然失蹤，民眾透過網路串聯，7月中旬再度舉行實體示威活動。

    ●本次示威與過去有何不同？

    泰國過去數十年歷經多次大規模群眾運動、軍事政變，但以往的民眾抗爭通常有軍事與經濟奧援，這次示威卻是受香港「反送中」運動啟發，由學生發起，並無單一領導者，也比以往更勇於挑戰王室相關的禁忌話題。

    ●各界反應

    示威由學生發起，獲得社會不同階層民眾響應，連勞工階級都加入示威。總理帕拉育雖然聲稱將採取較溫和措施，卻也警告學生若持續抗爭，「泰國將會被烈火吞噬」。

    ●示威者的下一步

    國會議員本月24日將舉行憲法變動辯論，示威者呼籲民眾當天在國會外集會，並號召10月14日發動大罷工。

    資料來源：綜合外電 整理：編譯黃靖媗

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