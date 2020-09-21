泰學運嗆王室 高喊修憲政改

泰國學運抗議活動延燒，兩個月來幾乎天天上演。上圖為廿日在曼谷皇家田廣場，示威者舉起代表「和平、自由及弟兄姊妹情誼」的「三指」，象徵對當局的反抗。（美聯社）

2020/09/21 05:30

3萬人夜宿大皇宮旁廣場 點名軍頭帕拉育政府解散

〔編譯茅毅／綜合報導〕受到香港「反送中」運動啟發，泰國名校「法政大學」的學生團體十九日發起大規模示威行動，約三萬名示威者湧入位於曼谷大皇宮旁的皇家田廣場，高呼「政府下台、人民萬歲」口號，表達對前陸軍總司令帕拉育（Prayuth Chan-ocha）領導的政府不滿。

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抗議者夜宿緊鄰泰國王室象徵「大皇宮」的「皇家田廣場」，二十日遊行前往大皇宮對面的泰國樞密院遞交請願書，要求修憲、政府下台及王室改革。綽號「企鵝」的學生領袖巴利（Parit "Penguin" Chiwarak）表示，下一場示威活動時間在二十四日，地點在國會外圍，並呼籲民眾十月十四日請假待在家裡。

港反送中運動啟發 大學生要求改革

這波抗議潮以學生等年輕人為主，要求透過軍事政變掌權的總理帕拉育下台。廿日天一亮，抗議者就在皇家田廣場地上，嵌入一塊宣告泰國「屬於人民」的「人民牌匾」，呼籲王室不要過問政治。人民牌匾上寫著：「人民已表達這個國家屬於人民、而非國王之意」。巴利向現場歡呼的群眾高喊：「打倒封建制度，人民萬歲！」

過去兩個月來，泰國幾乎天天都有抗議活動。法新社估計，十九日最高峰時，示威者達三萬人，創下二○一四年軍事政變以來的新高紀錄。這波主要由年輕人籌組、沒有領袖的運動模式，是受到香港「反送中」運動啟發。由位於曼谷的「國立法政大學」學生為主的學運團體「法政與遊行聯合陣線（United Front of Thammasat and Demonstration）」號召的示威者，十九日夜宿曾是王室御苑的皇家田廣場，廿日上午原本要遊行到相當於行政院的「政府大樓」遞交請願書，惟巴利宣布改為大皇宮對面的泰國樞密院。

要求修憲 限縮泰王權力

學生領袖登上卡車，其他示威者戴上防毒面具，手牽手組成人牆，緩步向大皇宮前進。警方在大皇宮前部署大批警力與水砲車，氣氛一度緊張。最後由另一名學生領袖帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）代表，將請願書交給曼谷警察局長帕卡彭（Pakapong Pongpetra）。請願書的內容包括修改由軍政府制憲小組起草的二○一七年版憲法、帕拉育政府解散、限縮泰國國王權力、王室改革和停止「騷擾」政敵。

學生挑戰「冒犯君主罪」

美國威斯康辛大學麥迪遜分校學者哈柏孔（Tyrell Haberkorn）指出，示威者在皇家田廣場抗議，已贏得重大勝利。該廣場向來是民眾舉辦抗議場所，近年卻被王室接管。由於泰國有嚴厲的冒犯君主罪，民眾很少公開談論王室，學生行動無疑是在泰國社會投下震撼彈。

圖為十九日曼谷大皇宮旁的皇家田廣場3萬人徹夜示威。（法新社）

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