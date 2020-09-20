泰版花木蘭！泰國21歲女學生帶領群眾 直嗆當局「永不投降」

今年8月10日，帕努沙雅（Rung）站在法政大學台上唸出首次面世的王室改革宣言，內容撼動人心，也揭開了泰國學運抗爭的新幕。（路透）

2020/09/20 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕泰國抗爭改革浪潮未歇，為訴求改革君主制，示威者本週末在曼谷發起集會遊行，規模初估達5萬人，為泰國近年來規模最大的抗爭活動。而此次集會吸引人注目的正是此次學生領袖之一，小名Rung的21歲女學生帕努沙雅（Panusaya Sithijirawattanakul），她理性且堅韌和警方對話的模樣，也讓關注泰國學運的臉書粉專「泰譯聞」直呼「真正的花木蘭一直都站在街上」。

今年8月10日，帕努沙雅（Rung）站在法政大學台上唸出首次面世的王室改革宣言，內容撼動人心，也揭開了泰國學運抗爭的新幕，而本週末的萬人集會遊行，她也代表群眾跟重兵壓陣的警方對話、與高階警官當面談判，讓臉書粉專「泰譯聞」忍不住發文讚嘆「Rung超乎她年齡的成熟氣魄」，更進一步表示，「Rung的臨場表現更證明了，她絕對不是充作表達工具的符碼而已，正是因為她確實擔得起這樣的重責大任，所以才都是由她站出來」。

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在現今泰國法律中，公開批評王室可判「冒犯君主罪」，雖然近年來已鮮少引用該法將人入罪，但如Rung一般公開批評王室的行為仍有可能遭判「煽動叛亂罪」或因號召集會而判「違反防疫規定罪」等，最高可能面臨七年以上有期徒刑。

Rung在接受BBC專訪 時表示，自從她公開發表宣言那天起，她在校園及宿舍接受到當局的日夜監視，甚至回到家後也面臨母親的指責，壓力之大讓人難以想像。經歷了這一切後，她說，她知道她的生活不會再和往常一樣，但是她永遠不會向當局投降。

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