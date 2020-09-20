為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    泰版花木蘭！泰國21歲女學生帶領群眾 直嗆當局「永不投降」

    今年8月10日，帕努沙雅（Rung）站在法政大學台上唸出首次面世的王室改革宣言，內容撼動人心，也揭開了泰國學運抗爭的新幕。（路透）

    今年8月10日，帕努沙雅（Rung）站在法政大學台上唸出首次面世的王室改革宣言，內容撼動人心，也揭開了泰國學運抗爭的新幕。（路透）

    2020/09/20 23:56

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國抗爭改革浪潮未歇，為訴求改革君主制，示威者本週末在曼谷發起集會遊行，規模初估達5萬人，為泰國近年來規模最大的抗爭活動。而此次集會吸引人注目的正是此次學生領袖之一，小名Rung的21歲女學生帕努沙雅（Panusaya Sithijirawattanakul），她理性且堅韌和警方對話的模樣，也讓關注泰國學運的臉書粉專「泰譯聞」直呼「真正的花木蘭一直都站在街上」。

    今年8月10日，帕努沙雅（Rung）站在法政大學台上唸出首次面世的王室改革宣言，內容撼動人心，也揭開了泰國學運抗爭的新幕，而本週末的萬人集會遊行，她也代表群眾跟重兵壓陣的警方對話、與高階警官當面談判，讓臉書粉專「泰譯聞」忍不住發文讚嘆「Rung超乎她年齡的成熟氣魄」，更進一步表示，「Rung的臨場表現更證明了，她絕對不是充作表達工具的符碼而已，正是因為她確實擔得起這樣的重責大任，所以才都是由她站出來」。

    在現今泰國法律中，公開批評王室可判「冒犯君主罪」，雖然近年來已鮮少引用該法將人入罪，但如Rung一般公開批評王室的行為仍有可能遭判「煽動叛亂罪」或因號召集會而判「違反防疫規定罪」等，最高可能面臨七年以上有期徒刑。

    Rung在接受BBC專訪 時表示，自從她公開發表宣言那天起，她在校園及宿舍接受到當局的日夜監視，甚至回到家後也面臨母親的指責，壓力之大讓人難以想像。經歷了這一切後，她說，她知道她的生活不會再和往常一樣，但是她永遠不會向當局投降。

    泰譯聞臉書全文

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    泰國學運示威再現高潮 2萬人高喊政府下台
    2020/09/19 23:26

    泰國學運示威再現高潮 2萬人高喊政府下台
    喊「王室改革」、槓軍政府 泰國學運近年最大示威明上陣
    2020/09/18 21:59

    喊「王室改革」、槓軍政府 泰國學運近年最大示威明上陣

    江翠這案奇貨可居 企業霸主搶收藏
    法政大學大屠殺恐重演？ 泰國總理保證和平應對學運
    2020/09/15 23:11

    法政大學大屠殺恐重演？ 泰國總理保證和平應對學運
    撐民主反警暴！台泰港「奶茶聯盟」籲團結抵制《花木蘭》
    2020/09/05 20:46

    撐民主反警暴！台泰港「奶茶聯盟」籲團結抵制《花木蘭》

    連假搭客運好處多 三大優惠一次看！
    泰國反政府示威 饒舌歌手Hockhacker遭逮捕
    2020/08/20 23:43

    泰國反政府示威 饒舌歌手Hockhacker遭逮捕
    國際今日熱門
    被踢出族譜？ 川普中國政策推手反擊：鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解
    2020/09/20 10:40

    被踢出族譜？ 川普中國政策推手反擊：鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解

    籲中國政府送返12名港青回港！黃之鋒、羅冠聰響應全球連署
    2020/09/20 06:20

    籲中國政府送返12名港青回港！黃之鋒、羅冠聰響應全球連署

    抓到間諜！傳遞印度軍隊機密給中國 《環時》記者被逮
    2020/09/20 06:24

    抓到間諜！傳遞印度軍隊機密給中國 《環時》記者被逮

    女權鬥士 美大法官金斯伯格病逝
    2020/09/20 05:30

    女權鬥士 美大法官金斯伯格病逝

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播