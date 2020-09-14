囊括7成選票壓倒性勝利！ 菅義偉當選日本自民黨總裁

菅義偉今天以377票，高票當選執政黨自民黨的新任總裁，任期將到明年9月底止。（路透）

2020/09/14 14:35

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕日本官房長官菅義偉今天以377票，高票當選執政黨自民黨的新任總裁，任期將到明年9月底止，日媒報導，菅義偉是自民黨首位無派系出身的總裁。日本國會預定16日召開臨時會進行首相指名，菅義偉內閣將在指名確定後正式上路。

自民黨總裁選票分為兩院議員394票及47個都道府縣地方黨部的141票，總票數為535票，實際開票為534票。開票結果，菅義偉拿下377票，政調會長岸田文雄拿下89票，前幹事長石破茂拿下68票。菅義偉等於拿下了7成選票，獲得壓倒性的勝利。

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現年71歲的菅義偉來自秋田縣的草莓農家，高中畢業後到東京就職希望開拓自己的人生，但他在第一家就職的社區型紙箱工廠工作2個月後了解現實的殘酷，決定繼續升學。菅義偉清晨到築地市場和晚上則在新宿的餐廳打工，他也曾在報社打雜以各種打工存學費，並以半工半讀的方式完成法政大學的學業。

菅義偉畢業後曾在民間公司工作，由於立志從政，透過法政大學校友會介紹成為眾議員小此木彥三郎的秘書，擔任秘書超過10年以上，1987年出馬競選橫濱市議員走上從政之路，擔任2屆8年市議員後，1996年轉戰國會當選眾議員，當選時的年齡為47歲。

菅義偉進入政壇的起步雖晚，但以沈穩的問政風格受到信任，師承自民黨前幹事梶山靜六，他曾在安倍第一次內閣擔任總務相，深諳官僚的運作方式，他力排眾議創立「故鄉稅」制度，鼓勵出外遊子回饋鄉土以活化地方經濟。

安倍在2007年因病上任僅有1年時辭去首相職務，2009年自民黨選舉大敗失去政權，2012年菅義偉鼓勵安倍重出江湖，當年年底安倍帶領自民黨奪回政權。安倍上任後，菅義偉獲重用出任官房長官，菅義偉擔任政府發言人以發言謹慎、危機管理力出眾等特色，被稱為是「穩定之菅」和「鐵壁之菅」，擔任官房長官超過7年8個月也創下日本憲政史上連續在任最長的紀錄。

一直扮演幕僚角色的菅義偉，去年因為發表「令和」新年號而受到矚目，被稱為「令和歐吉桑」，這次他在安倍再次因病宣布辭職後出馬救火，從幕後走到幕前，很多個人軼事也被搬上檯面，包括他滴酒不沾、喜愛甜食，從高中時代就是讀賣新聞的「人生相談」專欄，長達50年的閱讀經歷，他很有自信的說現在可以做出和專欄相同的答覆，菅義偉在大學時代取得空手道3段的段位，直到現在仍持續於每天早晚各做100次仰臥起坐、每天清晨閱報1小時後步行40分鐘的規律作息等。

菅義偉與台灣關係不淺，日本放送協會（NHK）的長壽節目「喉自慢」2011年首次到台灣錄影，背後的推手就是菅義偉。推動「喉自慢」節目到台灣的原始發起人為住在橫濱的台籍企業家吳正男，他在2003年發起連署活動，吳正男找上同選區的菅義偉，獲得菅義偉的大力幫忙，台僑間也認定菅義偉為「親台派」的一員。

菅義偉與駐日代表謝長廷私交甚篤，據了解，謝長廷在收回駐日館產過程中，獲得菅義偉很多的協助，雖然菅義偉未刻意凸顯他的親台色彩，但基本上他將繼承安倍的親台路線並無疑義。

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