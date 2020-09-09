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    日本自民黨總裁選舉公告 菅義偉佔優勢 岸田、石破爭第二

    參加日本自民黨黨魁選舉的內閣官房長官菅義偉（中）、政務調查會會長岸田文雄（左）及前幹事長石破茂（右）等3人，8日在自民黨東京總部接受媒體採訪。（彭博社）

    參加日本自民黨黨魁選舉的內閣官房長官菅義偉（中）、政務調查會會長岸田文雄（左）及前幹事長石破茂（右）等3人，8日在自民黨東京總部接受媒體採訪。（彭博社）

    2020-09-09 00:49:01

    〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本自民黨8日發佈總裁選舉公告，內閣官房長官菅義偉、政務調查會會長岸田文雄及前幹事長石破茂等3名候選人就定位。獲得黨內5大派系支持的菅義偉佔有絕對優勢，日本政壇目前關注的焦點在於岸田與石破的第2名之爭，這攸關1年後2人能否捲土重來。另一個焦點則是新首相上任後，是否將閃電解散國會，舉行眾議院大選。

    自民黨總裁選舉將在14日舉行投開票，這次選舉共有535張選票，包括黨籍國會議員的394票，以及47個都道府縣黨部各3票的141張地方票。綜合日本媒體分析，菅義偉擁有黨內7大派系中細田派、麻生派、二階派、竹下派及石原派等5大派系的支持，應可拿下7成以上的黨籍國會議員票。

    至於地方票部分，47個地方黨部的投票方式不一，目前菅義偉的老家秋田縣黨部已確定將3票全數投給菅義偉，約有44個地方黨部將辦理黨員初選，其中8個地方黨部將3票全部投給初選第1名，36個地方黨部將採「頓特計票法」（d’Hondt method），依初選排名進行選票分配。

    讀賣新聞日前公布的民調數據顯示，自民黨支持者有63％支持菅義偉，石破為22％，岸田僅約8％。菅義偉在地方票部分也擁有一定優勢，獲得更多的地方票也有利於菅內閣的民意基礎。

    自民黨總裁的選情幾可篤定由菅義偉出線，目前選情的焦點在於第2名之爭。黨籍議員部分，岸田所屬的岸田派擁有47席議員，石破的石破派僅有19人，岸田約可領先石破25到35票，石破必須從地方票著手才有機會翻身。

    爭取第2名攸關1年後能否在自民黨總裁選舉中捲土重來，尤其是第3次挑戰總裁寶座的石破。2012年自民黨總裁首輪選舉時，石破曾在黨員票贏過安倍，日媒也塑造他擁有地方黨員支持的形象，因此這次若未能在地方票拿下一定成績，擁有黨員支持的形象也將破滅，尤其明年總裁選舉很可能開放黨員投票，石破企圖4度披上戰袍的正當性也會跟著下降。相對地，這次「志在參選」的岸田若未能拿下第2名，他接班的正統性也將大為失色。

    除了總裁選舉，日媒近期也著眼於新首相上台後是否會解散國會，改選眾議院。產經新聞旗下的富士晚報8日報導，永田町近來盛傳，新首相可能在九月底解散國會，10月下旬舉行眾院改選。

    日本兩大在野黨立憲民主黨和國民民主黨預定15日完成合併，將成為擁有149席眾、參議員的最大在野黨。據分析，自民黨在上次眾院選舉時，因為2大在野黨相爭而漁翁得利，但在野黨整併後較難據此獲利，因此選在兩大在野黨才剛合併尚未完成選戰準備前發動眾院改選，對執政黨較為有利。

    參加日本自民黨黨魁選舉的內閣官房長官菅義偉（中）、政務調查會會長岸田文雄（左）及前幹事長石破茂（右）等3人，8日在自民黨東京總部接受媒體採訪。（歐新社）

    參加日本自民黨黨魁選舉的內閣官房長官菅義偉（中）、政務調查會會長岸田文雄（左）及前幹事長石破茂（右）等3人，8日在自民黨東京總部接受媒體採訪。（歐新社）

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