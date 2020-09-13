習近平訪日延後 菅義偉:防疫優先
〔編譯張沛元／綜合報導〕爭取成為日本執政黨自由民主黨新任總裁（黨魁）的三名候選人，十二日就中港台問題公開表態，其中新總裁熱門人選、現任內閣官房長官菅義偉以武漢肺炎防疫優先為由，表明目前非具體磋商中國國家主席習近平訪日的階段。
登記參選十四日投票的自民黨總裁選舉的菅義偉、自民黨政調會長岸田文雄，以及自民黨前幹事長石破茂等三人，十二日在一場與總裁選舉有關的討論會上，就東亞外交局勢發表看法。贏面最大的菅義偉坦承，日中之間有許多懸而未決的問題，他主張應持續善用高層交流的機會；至於推遲的習近平訪日，菅義偉說，當務之急是防疫。
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菅義偉被視為最有希望成為自民黨新總裁與日本新首相的候選人，相較於現任首相安倍晉三，菅義偉明顯外交經驗歷練不足。菅義偉於討論會上推崇安倍在外交上的成就，坦承自己難望其項背，但強調會找到自己的外交作風與秉持個人風格，同時尋求外務省的協助，「當然也會（向安倍）請益」。
至於石破則明顯對中國的立場較為強硬，除直言尖閣諸島（釣魚台列嶼）為日本固有領土，並以「嚴重」來形容北京當局否定香港的「一國兩制」，認為此舉必波及台灣。石破說，日本絕對不能坐以待斃，該主張的一定要主張。曾任外務大臣的岸田也說，包括東海、南海以及香港的現狀若遭片面改變，日本應該要勇於提出自身主張；但岸田表示，日中對話窗口不能關閉，日本必須強有力地掌握情況。