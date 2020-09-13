習近平訪日延後 菅義偉:防疫優先

日本內閣官房長官菅義偉被視為本週投票的執政黨自民黨總裁選舉最熱門人選。圖為他的老家秋田縣湯澤一家商店，十一日陳列若干與菅義偉有關的周邊商品。（路透）

2020/09/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕爭取成為日本執政黨自由民主黨新任總裁（黨魁）的三名候選人，十二日就中港台問題公開表態，其中新總裁熱門人選、現任內閣官房長官菅義偉以武漢肺炎防疫優先為由，表明目前非具體磋商中國國家主席習近平訪日的階段。

登記參選十四日投票的自民黨總裁選舉的菅義偉、自民黨政調會長岸田文雄，以及自民黨前幹事長石破茂等三人，十二日在一場與總裁選舉有關的討論會上，就東亞外交局勢發表看法。贏面最大的菅義偉坦承，日中之間有許多懸而未決的問題，他主張應持續善用高層交流的機會；至於推遲的習近平訪日，菅義偉說，當務之急是防疫。

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菅義偉被視為最有希望成為自民黨新總裁與日本新首相的候選人，相較於現任首相安倍晉三，菅義偉明顯外交經驗歷練不足。菅義偉於討論會上推崇安倍在外交上的成就，坦承自己難望其項背，但強調會找到自己的外交作風與秉持個人風格，同時尋求外務省的協助，「當然也會（向安倍）請益」。

至於石破則明顯對中國的立場較為強硬，除直言尖閣諸島（釣魚台列嶼）為日本固有領土，並以「嚴重」來形容北京當局否定香港的「一國兩制」，認為此舉必波及台灣。石破說，日本絕對不能坐以待斃，該主張的一定要主張。曾任外務大臣的岸田也說，包括東海、南海以及香港的現狀若遭片面改變，日本應該要勇於提出自身主張；但岸田表示，日中對話窗口不能關閉，日本必須強有力地掌握情況。

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