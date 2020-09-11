續漲消費稅？ 菅義偉：未來10年沒必要調漲

菅義偉今在例行記者會中澄清，安倍晉三首相曾表示未來10年沒有調漲的必要，他的看法和安倍相同。（彭博）

2020/09/11 12:01

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕日本自民黨總裁候選人、官房長官菅義偉，昨天在電視節目中不否認未來將再度調升消費稅的可能，引起社會譁然，他在今天的政府例行記者會中澄清指出，安倍晉三首相曾表示未來10年沒有調漲的必要，他的看法和安倍相同。

菅義偉10日晚間和另兩位候選人岸田文雄和石破茂，一起參加東京電視新聞節目，節目中被問及未來是否有必要將消費稅調高到10%以上，菅義偉舉起了代表有必要的「○」牌子，岸田和石破均舉起代表不確定的「△」牌子。

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菅義偉表示，少子高齡化的社會，不管如何努力，人口減少已不可避免，考慮到未來的情況，在徹底實施行政改革的基礎上，將不得不拜託國民調漲消費稅。日本經濟新聞報導，這是菅義偉在總裁選舉過程中首次談到消費稅的問題。

菅義偉的回答很快在日本網路上引發熱議，今天的內閣會議後的例行記者會中再有記者追問此事，菅義偉表示，安倍晉三首相曾表示未來10年沒有調漲的必要，他和安倍持相同的看法，對於他在東京電視上的回答「畢竟只是一種未來可能性的答案」。

安倍任內二度提高消費費，一次在2014年4月將消費稅從5%調至8%，第二次是在2019年10月將8%調至10%，安倍於2019年7月曾發表談話明確表示，未來10年沒有調升的必要。

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