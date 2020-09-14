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    日本自民黨總裁下午選舉 菅義偉當選應無懸念

    日本自民黨總裁下午選舉，官房長官菅義偉（圖）選情一路領先，當選應無懸念（路透）

    日本自民黨總裁下午選舉，官房長官菅義偉（圖）選情一路領先，當選應無懸念（路透）

    2020/09/14 11:38

    〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕日本自民黨總裁選舉將在今天下午進行投開票，綜合日媒報導，選情一路領先的官房長官菅義偉掌握有7成國會議員和6成地方票，具有絕對的優勢。自民黨總裁在今天選出後，國會將於16日召開的臨時會進行首相指名，新內閣也將於同日上路。

    自民黨總裁選舉將在當地時下午2點於東京的一家飯店進行投開票，這次候選人有菅義偉、政調會長岸田文雄和前幹事長石破茂3人。選票分為兩院議員394票及47個都道府縣地方黨部的141，總票數為535票。

    日本放送協會（NHK）報導，自民黨內派系中細田派、麻生派、二階派和石原派議員的選票將投給菅義偉，竹下派的多數議員也挺菅，預估菅義偉應可拿下7成以上選票。

    讀賣新聞的投票意願調查也顯示，國會議員中有290人將投給菅義偉，佔74%，投給岸田的有53票、佔13%，石破則有24票、佔6%。另有25名國會議員尚未表態。

    TBS電視新聞也統計，目前141張地方票中，菅義偉掌握68票、岸田9票、石破則有31票，如果加上讀賣調查的議員票，菅義偉有358票、岸田62票、石破55票，由於過半數為268票，菅義偉將以遠超過半數以上的選票，壓倒性獲勝。岸田和石破競逐第2名的座位。

    菅義偉今天上午面對媒體訪問時表示，他以平常心面對。岸田則說，選舉不到最後一刻不算定局，他會全力以赴。石破表示，將尋求更多民眾的支持，為了日本而奮鬥。

    3名候選人已陸續抵達投開票的飯店，預定下午2點投開票，3點半左右應可完成，自民黨新總裁將在傍晚發表當選演說，新總裁預定明天敲定黨幹事長、總務會長等幹部人事，16日經國會首相指名後正式成為日本第99任首相，新內閣人事預料也將會在這兩天出爐。

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