執政26年來最大危機 白羅斯總統赴俄尋求普廷協助

白羅斯已連續5週發生大規模示威活動，要求總統盧卡申科（左）下台。盧卡申科今則前往俄羅斯與總統普廷（右）會面，尋求更多支持。（路透）

2020/09/14 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）涉及選舉舞弊，首都明斯克已連續5週發生大規模示威活動，要求他下台。為保政權，盧卡申科今日（14日）將與俄羅斯總統普廷會面，尋求更多的支持。

根據《路透》報導，盧卡申科正面臨掌權26年以來最大的政治危機，他將前往俄羅斯度假勝地索契，與傳統盟友普廷會面，尋求進一步的支持，尤其是在西方國家指責他鎮壓和逮捕示威者、綁架和驅逐反對派領袖之際，更需要莫斯科的經濟和軍事支持，保護他政權的穩定。

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普廷近期的舉動表明，他不希望看到前蘇聯鄰國的領導人在街頭壓力下被推翻，俄羅斯已經應盧卡申科的要求建立1支「後備警察部隊」，在必要時候部署；而俄羅斯國防部表示，將在14日派遣傘兵到白羅斯境內參加「斯拉夫手足2020」聯合軍演，直到25日；此外，俄羅斯還提出重組白羅斯債務，並支援其銀行體系。

長期以來，俄羅斯一直在推動與白羅斯的政治和經濟融合，包含共同貨幣，但盧卡申科抵抗了這股壓力。不過，隨著抗議活動持續，盧卡申科可能無法再堅持他的立場，作為俄羅斯協助的代價，兩國的雙邊關係未來將更受制於莫斯科。

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