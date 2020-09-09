掌權26年引民怨 白羅斯總理坦言「執政有點久 」

白羅斯總統盧卡申科坦言「自己執政有點久」，但強調自己不會因為民眾示威抗議而下台。（路透）

2020/09/09 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯反政府示威延燒一個月，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）近日接受俄羅斯媒體專訪，坦言「自己執政有點久」，但強調自己不會因為民眾示威抗議而下台。

綜合外媒報導，白羅斯總統盧卡申科執政26年，被稱為「歐洲最後獨裁者」，上（8）月9日總統大選後再度連任，引發民眾的不滿質疑作票。盧卡申科在8日公開的訪問中表示，「自己執政時間確實有點久」，但強調自己是唯一能保護白羅斯的領導人。盧卡申科也提到，擔心自己下台後，支持者會遭到攻擊。

請繼續往下閱讀...

白羅斯示威行動已延燒一個月，示威者連日上街頭，要求強人總統下台。歐盟多次呼籲白羅斯政府與反對派人士進行對話，盧卡申科則表示自己會拒絕會談的要求。盧卡申科指出，不會允許自己和過去幾代人民打造的一切被破壞，表明自己不會因為街頭示威而下台。但盧卡申科也提到，政府準備修憲，不排除在改革後提前進行總統大選。

在俄羅斯媒體的訪談中盧卡申科也提到，如果白羅斯政權因示威垮台，俄羅斯恐成為下一個。盧卡申科表示，示威行動讓自己相當痛苦難受，但自己不會放棄，並強調，自己在國內大多數地區仍受到民眾的支持。盧卡申科同時也提醒「老大哥」俄羅斯，未來可能會爆發類似的示威抗議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法