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    報導反盧卡申科示威被捕 白羅斯數十名記者到警局前抗議

    盧卡申科不僅註銷多位外國記者的簽證，還騷擾、逮捕國內多名報導抗議活動的新聞記者，引起記者的不滿，週三有數十位記者聚集在白羅斯首都警察局前抗議。（路透）

    盧卡申科不僅註銷多位外國記者的簽證，還騷擾、逮捕國內多名報導抗議活動的新聞記者，引起記者的不滿，週三有數十位記者聚集在白羅斯首都警察局前抗議。（路透）

    2020-09-03 23:20:09

    〔即時新聞／綜合報導〕涉嫌在總統大選作票的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）激起白羅斯民眾的憤怒，自8月9日起引發的大規模示威抗議持續至今，盧卡申科也採強硬立場企圖鎮壓民眾，也開始箝制新聞自由，不僅註銷多位外國記者的簽證，還騷擾、逮捕國內多名報導抗議活動的新聞記者，引起記者的不滿，週三有數十位記者聚集在白羅斯首都警察局前抗議。

    根據《美聯社》報導，白羅斯警方在9月1日拘捕多名白羅斯記者，指控他們參加未經當局允許的集會遊行，如果他們最後被定罪，可能會被處以長達15天的監禁；在白羅斯相當熱門的網路媒體《TUT.BY》記者洛伊科（Olga Loiko）控訴，記者正在目睹執法機關的違法行為，他們正在無所不用其極的使記者感到不安。

    洛伊科同在《TUT.BY》擔任記者的同事扎米羅夫斯基（Vadim Zamirovsky）在昨天（9月2日）一度遭白羅斯警方拘捕，他指出當時自己被警方丟進車內，被毆打一頓後檢查他持有的記者證與身分證，才被放走。

    盧卡申科不僅意圖鎮壓支持反對派的示威民眾，還意圖打壓新聞自由，他所控制的白羅斯政府不僅註銷多名外國記者的簽證，也把多位外國記者驅逐出境，另外還取消許多位國內記者的記者證。

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