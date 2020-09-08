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    白羅斯反對派女領袖邊境遭捕 外媒：她抵抗政府強迫離國

    白羅斯官方證實反對派女性領導人寇斯妮可娃遭拘捕，外媒指出，她在邊境被捕，因為她抵抗政府強迫她離開白羅斯。（歐新社）

    白羅斯官方證實反對派女性領導人寇斯妮可娃遭拘捕，外媒指出，她在邊境被捕，因為她抵抗政府強迫她離開白羅斯。（歐新社）

    2020-09-08 17:51:39

    〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯反對派女性領導人寇斯妮可娃（Maria Kolesnikova）7日在首都明斯克被蒙面人綁架，官方今（8）日稱她在試圖越境進入烏克蘭時被拘留，但《美聯社》指出，寇斯妮可娃確實在邊境被捕，但是因她抵抗政府強迫她離開白羅斯。

    《法新社》報導，白羅斯國家邊境委員會（State Border Committee）發言人貝奇科夫斯基（Anton Bychkovsky）表示，寇斯妮可娃被捕時，與反對派協調委員會的新聞秘書羅德涅科夫（Anton Rodnenkov）和行政秘書克拉夫佐夫（Ivan Kravtsov）試圖跨越國界。

    寇斯妮可娃等3人在週一失蹤，目擊者說她在首都被蒙面人綁架並被塞入廂型車。白羅斯官方媒體「Belta」援引邊境官員稱，3人試圖在週二凌晨4時左右乘坐BMW跨越國境。

    貝奇科夫斯基說，羅德涅科夫和克拉夫佐夫已進入烏克蘭。烏克蘭駐明斯克大使館也證實2人在烏國。貝奇科夫斯基表示，寇斯妮可娃被拘留，「正在進行調查以合法評估情況」。

    但據《美聯社》指出，寇斯妮可娃確實在邊境被捕，但是因她抵抗政府強迫她離開白羅斯；她和另2人週一在明斯克遭綁架後，週二凌晨被驅趕到烏克蘭邊境，政府告訴他們進入烏國，寇斯妮可娃拒絕後，在白羅斯一側被拘捕。

    報導指出，白羅斯政府對其他反對派人士也採取類似的策略，力圖結束選後1個月仍未平息的抗議，想藉此顯示這些不滿強人總統魯卡申科連任的抗議者是被操縱。

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