白羅斯10萬人示威遊行 官邸外要求強人總統下台

白羅斯10萬示威者6日遊行至總統官邸外，要求執政26年的盧卡申科下台。（美聯社）

2020-09-07 15:26:17

〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯示威持續將近1個月，超過10萬民眾6日遊行至首都明斯克（Minsk）總統官邸外，要求強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台，再爆發警民衝突。根據人權組織表示，明斯克共有175人遭逮捕。

綜合外媒報導，逾10萬人6日在首都明斯克獨立大道（Independence Avenue），要求盧卡申科下台，白羅斯其他城市包括布雷斯特（Brest）、維捷布斯克（Vitebsk）和格羅德諾（Grodno）也出現類似的抗議行動。裝甲車駛入明克斯市中心，警方以警棍毆打數名男性示威民眾，並將多人拖上車輛帶走。根據人權組織維亞斯納（Viasna）表示，首都有175人被警方逮捕，全國則約有250人。白羅斯隨後表示，已拘留逾百名示威者。

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白羅斯新聞協會的戈列茨基（Barys Goretsky）則指出，很多人認為是威行動會在第一週就結束，但結果並非如此。多數人不信任執政者，民眾拒絕接受選舉結果。戈列茨基補充表示，白羅斯每天都有小規模的示威行動在各地爆發，示威者對現況感到樂觀，將會持續抗議。

反對派協調委員會領導人科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）表示，示威者人海不會被軍事裝備、水砲、宣傳或逮捕所阻止，並強調，多數白羅斯人尋求和平轉移政權，而民眾將會不厭其煩的重複這項訴求。

白羅斯示威自8月9日選舉後爆發，政府宣稱掌權26年的盧卡申科以80%的得票勝選，引發民眾抗議，示威延燒近1個月，警方已多次進行大規模的鎮壓、逮捕，拘留中心更多次傳出虐待、毆打事件，白羅斯的示威抗議仍持續。流亡立陶宛的反對派領袖蒂卡諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）也呼籲白羅斯民眾不要退縮，團結對抗盧卡申科政府。

白羅斯10萬示威者6日遊行至總統官邸外，要求執政26年的盧卡申科下台。（美聯社）

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