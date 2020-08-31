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    白羅斯昨10萬人怒吼總統滾蛋 竟發現大量裝甲車駛入首都

    近一個月每日皆有大批反對派支持者上街要求已連續執政26年的總統盧卡申科下台，盧卡申科不僅下令警方鎮壓，也打壓採訪媒體，且傳出有更多的白羅斯軍隊開入明斯科待命。（圖擷取自twitter）

    近一個月每日皆有大批反對派支持者上街要求已連續執政26年的總統盧卡申科下台，盧卡申科不僅下令警方鎮壓，也打壓採訪媒體，且傳出有更多的白羅斯軍隊開入明斯科待命。（圖擷取自twitter）

    2020-08-31 17:10:11

    〔即時新聞／綜合報導〕東歐國家白羅斯自8月9日爆發的總統大選舞弊風波至今仍未消停，近一個月每日皆有大批反對派支持者上街要求已連續執政26年的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台，許多勞工也紛紛發起罷工聲援示威活動，昨（8月30日）更有超過10萬名民眾在首都明斯克的中央獨立廣場舉行示威活動；然而盧卡申科不僅下令警方鎮壓，也打壓採訪媒體，且傳出有更多的白羅斯軍隊開入明斯科待命。

    綜合外媒報導，白羅斯的示威群眾昨天（8月30日）下午3點聚集在明斯克的中央獨立廣場舉行遊行活動，根據外媒統計人數應超過10萬人，而其他城市也都有陸續出現大型抗議活動；不過盧卡申科不僅堅不下台，還下令警方強勢鎮壓反對派示威，光是首都明斯科就有大批群眾遭到逮捕，根據白羅斯內政部指出，警方在2個小時內就逮捕了125人，不過人權組織維亞斯納（Viasna）認為被捕人數超過240人。

    除了鎮壓示威活動，盧卡申科也意圖打壓新聞自由，8月29日不僅有多名外國記者被當局以「反恐」的名義註銷簽證，執法人員也多次騷擾在活動現場報導的記者，不僅遭到拘留還沒收攝影師的記憶卡，白俄當局還多次反覆關閉網際網路，藉此妨礙獨立記者的採訪報導。

    雖然盧卡申科在8月22日藉口北約大軍壓境為由，下令國家軍隊全面備戰，然而大量消息卻指出有大批白羅斯軍人開始進駐明斯克，有網友昨天（30日）在推特分享一段有大量裝甲車開進明斯克的影片，只見一輛接著一輛的BMP-2步兵戰車以及BTR-70裝甲運兵車陸續駛入市區，也有大量民眾在明斯克街頭目擊軍用車輛的畫面。

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