改革呼聲不斷 泰政府透過校方施壓學生停止抗議

泰國大學生發起的抗議示威活動，要求政府做出改革，獲得響應。（歐新社）

2020/09/13 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕泰國自7月中旬爆發抗議活動以來，幾乎每天都有民眾走上街頭要求總理下台並改革王室相關法律，而一名由軍方指派的參議員今（13）日透露，泰國政府已致信給各大學負責人，以擔心釀成暴力事件為由，要求他們向學生施壓以停止抗議活動。

《路透》報導，參議院議員薩旺卡恩（Somchai Sawangkarn）表示，政府無意阻撓抗議活動，但宣言裡那些限制王室的要求仍有待商榷，校方在這方面應該要與學生們達成共識。

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寄給各大學的信件中提及，學生們的抗議活動可能導致暴力行為，警方會對任何不法之徒採取法律行動，而負責網路審查的單位也會對任何污衊或侮辱王室的言論提出告訴。

泰國政府發言人布拉帕傑斯里（Anucha Burapachaisri）則聲稱，他對所謂「寄給各大學的信函」一無所知；他指出，政府不會阻止抗議活動，也不希望造成任何衝突或導致情勢進一步惡化，但政府部門為維護治安仍會正常執法。

學生要求改革王室法律 總理強勢拒絕

8月11日，學生們發表了一份要求政府改革的宣言，內容包含了多項修改有關王室法律的訴求，例如廢除泰國刑法第112條，允許人民正當地批評君主、國王不能贊同任何政變、減少分配給王室的預算，使其符合國家的經濟狀況等。該宣言稱，這些要求並不是旨在推翻君主制，而是為了讓泰國君主更能受到所有泰國人民的尊敬。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）8月25日對此回應：「泰國的核心是國家、宗教和君主制。這永遠不會改變，我也永遠不會允許這種情況發生。而針對那些想要顛覆我們國家的人，泰國法律不會放過他們。」

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