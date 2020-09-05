撐民主反警暴！台泰港「奶茶聯盟」籲團結抵制《花木蘭》

2020-09-05 20:46:20

主演《花木蘭》的美籍女星劉亦菲因挺港警立場，引發全球支持民主自由的群眾發起抵制運動。圖為被全球網友譽為「真人版花木蘭（The real Mulan）」的香港民運人士周庭。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕還記得「奶茶聯盟」嗎？迪士尼真人版電影《花木蘭》女主角劉亦菲力挺香港警察的立場，造成電影上映之際，再度引發全球拒看抵制熱潮。《花木蘭》抵制運動除了在台灣網路社群引起廣大迴響，其他「奶茶聯盟」成員泰國、香港的民主倡議代表人物，包含前香港眾志秘書長黃之鋒以及泰國學運領袖秦聯豐，也籲請全球網友抵制《花木蘭》，藉此向迪士尼影業以及中港政府宣示，專制政權為了維權而踐踏人權的暴行不可饒恕。

根據英媒《衛報》報導，抵制劉亦菲的熱潮在《花木蘭》上映之際再度燃起。去年香港反送中運動沸騰期間，《花木蘭》女主角、美籍中裔女星劉亦菲在微博上支持港警作為，引起許多中國人民與各地親中派人士支持與叫好。

儘管許多中國人民愛戴劉亦菲，但劉亦菲已放棄她的祖國國籍、入籍美國。而在香港，花木蘭為家鄉國家奮鬥、奉獻的精神，被視為香港本土民主運動的象徵。

香港民運人士周庭在今年8月遭港警以「港版國安法」拘捕時，更被全球網友譽為「真人版花木蘭（The real Mulan）」、「正版花木蘭」。

主演《花木蘭》的美籍女星劉亦菲因挺港警立場，引發全球支持民主自由的群眾發起抵制運動。圖為被全球網友譽為「真人版花木蘭（The real Mulan）」的香港民運人士周庭。（路透）

而對於民主、人權價值的支持以及對周庭的聲援，也從香港當地擴及到台灣、泰國等其他信仰民主自由的亞洲國家，成員在網路上串連結盟、聲援彼此。

泰國學運領袖秦聯豐（Netiwit Chotiphatphaisal）在《花木蘭》首映前就在推特上發文表示，劉亦菲支持警暴的評論不會被遺忘，籲請全球網友團結抵制《花木蘭》，讓迪士尼影業明白，中國為了維權而踐踏人權的暴行不可饒恕。

話題標籤「奶茶聯盟」（#milkteaalliance）源於今年4月的「#nnevvy」中泰鍵盤大戰，泰國網友4月為了台灣主權，挺身槓上中國小粉紅，而後更陸續集結台灣、香港網友，共建以民主自由精神作為號召的網路社群，團結力抗獨裁威權勢力，更盼望能持續將網路上的聲量化為現實中的行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法