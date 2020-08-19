為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    挺泰國！台灣數位外交行動：義不容辭並肩奮鬥

    泰國曼谷16日進行民主示威運動，逾萬人聚集於曼谷民主紀念碑。（法新社）

    泰國曼谷16日進行民主示威運動，逾萬人聚集於曼谷民主紀念碑。（法新社）

    2020-08-20 00:45:31

    〔即時新聞／綜合報導〕挺泰國！「Taiwan Alliance for Thai Democracy-台灣推動泰國民主聯盟」日前在台北車站發起「台灣撐泰國」集會，為所有為了民主自由奮鬥的泰國人打氣。對此，台灣數位外交協會19日發布這場集會的紀錄影片，並強調，台灣深知自由民主的價值，因此要繼續與泰國的朋友們一同努力，尤其身為「奶茶聯盟」的一員，台灣義不容辭為了民主的共同價值與泰國人民並肩奮鬥。

    數以萬計的泰國人本週日（16日）在曼谷的民主紀念碑前聚集，爭取民主；與此同時，在台灣的泰籍學生與台灣人組成「台灣推動泰國民主聯盟」，在台北車站大廳發起「台灣撐泰國」集氣活動，希望告訴台灣民眾，泰國不僅僅是個熱帶旅遊景點，同時也是被殘酷的極權政府統治的國度。

    對此，台灣數位外交協會19日晚間在臉書專頁「數位外交行動計畫 Digital Diplomacy」 分享標題為「那天，我們在台北車站大廳撐泰國」的影片，紀錄了台北16日這場集會的活動現場，並採訪了參與活動的泰國人與台灣人，希望能讓更多人理解現在他們的訴求，為何泰國人必須站出來抗爭，以及站出來向泰國的朋友們說聲加油。

    影片中，遠從台灣各地趕來的泰國人手持標語，激動呼喊著3大訴求，包含「解散國會」、「起草屬於人民的新憲法」，以及「停止打壓政治異議人士」，抗議泰國政府獨裁、侵犯人權，呼籲歸還泰國人失去的民主，使泰國再次成為民主自由的國度。

    「即使站出來說話會讓自己身陷危險，泰國人仍決定站出來為自己發聲。」台灣數位外交協會指出，「台灣深知自由民主的價值，我們要繼續與泰國的朋友們一同努力，也希望世界上其他國家的人也能和我們一起關注泰國正在發生什麼事。」

    「那天也看到了不少台灣人加入集會行列，正因為在台灣，我們擁有更多的自由，也因為我們走過那段沒有自由的日子，所以我們知道，『支持』這件事情是有很大能量的，」台灣數位外交協會指出，「尤其身為奶茶聯盟的一員，台灣義不容辭為了民主的共同價值而與泰國人民並肩奮鬥。」

    另外，泰文翻譯粉專「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」也發文附上集會上泰國人民主訴求的華語翻譯，指出「這次集會也是為了響應泰國各地對屬於人民的憲法，以及民主政治的追求。」

    泰國民主倡議運動在本週日（16日）於首都曼谷的民主紀念碑前進行，數以萬計的泰國民眾聚集，向泰國政府表達訴求；與此同時，由在台泰籍學生與台灣人組成的「Taiwan Alliance for Thai Democracy-台灣推動泰國民主聯盟」也在台北火車站的大廳發起「撐泰國」集氣集會。（臉書專頁「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」授權提供）

    泰國民主倡議運動在本週日（16日）於首都曼谷的民主紀念碑前進行，數以萬計的泰國民眾聚集，向泰國政府表達訴求；與此同時，由在台泰籍學生與台灣人組成的「Taiwan Alliance for Thai Democracy-台灣推動泰國民主聯盟」也在台北火車站的大廳發起「撐泰國」集氣集會。（臉書專頁「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」授權提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    觸碰改革王室禁忌議題 泰國人權律師本月2度被捕
    2020-08-19 23:47

    觸碰改革王室禁忌議題 泰國人權律師本月2度被捕
    泰國示威者高舉台灣旗！路透：奶茶聯盟掀東亞捍衛民主旋風
    2020-08-19 22:21

    泰國示威者高舉台灣旗！路透：奶茶聯盟掀東亞捍衛民主旋風
    【投資講座】資金狂潮新對策 存基金攻略

    【投資講座】資金狂潮新對策 存基金攻略
    泰國反政府示威 法院向社運領袖等6人發逮捕令
    2020-08-19 18:55

    泰國反政府示威 法院向社運領袖等6人發逮捕令
    泰國學運》「三指手勢」反獨裁 萬名學生上街反軍政府
    2020-08-18 17:04

    泰國學運》「三指手勢」反獨裁 萬名學生上街反軍政府
    鹿茸－守護全家人的健康就靠它

    鹿茸－守護全家人的健康就靠它
    不滿政府獨裁腐敗 泰國逾萬人上街爭民主
    2020-08-16 22:45

    不滿政府獨裁腐敗 泰國逾萬人上街爭民主
    泰港台「奶茶聯盟」 尋盟友發聲爭取湄公河水權
    2020-04-19 06:27

    泰港台「奶茶聯盟」 尋盟友發聲爭取湄公河水權
    國際今日熱門
    2020-08-19 06:09

    百年前爭女性投票權被捕 川普：將赦免蘇珊·安東尼

    2020-08-19 02:51

    馬利士兵首都叛亂 聲稱拘捕總統總理

    2020-08-19 05:30

    中央黨校前教授蔡霞︰換掉習近平 已成中共共識

    2020-08-19 05:30

    焦點評論》兩隻大象打架

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播