挺泰國！台灣數位外交行動：義不容辭並肩奮鬥

泰國曼谷16日進行民主示威運動，逾萬人聚集於曼谷民主紀念碑。（法新社）

2020-08-20 00:45:31

〔即時新聞／綜合報導〕挺泰國！「Taiwan Alliance for Thai Democracy-台灣推動泰國民主聯盟」日前在台北車站發起「台灣撐泰國」集會，為所有為了民主自由奮鬥的泰國人打氣。對此，台灣數位外交協會19日發布這場集會的紀錄影片，並強調，台灣深知自由民主的價值，因此要繼續與泰國的朋友們一同努力，尤其身為「奶茶聯盟」的一員，台灣義不容辭為了民主的共同價值與泰國人民並肩奮鬥。

數以萬計的泰國人本週日（16日）在曼谷的民主紀念碑前聚集，爭取民主；與此同時，在台灣的泰籍學生與台灣人組成「台灣推動泰國民主聯盟」，在台北車站大廳發起「台灣撐泰國」集氣活動，希望告訴台灣民眾，泰國不僅僅是個熱帶旅遊景點，同時也是被殘酷的極權政府統治的國度。

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對此，台灣數位外交協會19日晚間在臉書專頁「數位外交行動計畫 Digital Diplomacy」 分享標題為「那天，我們在台北車站大廳撐泰國」的影片，紀錄了台北16日這場集會的活動現場，並採訪了參與活動的泰國人與台灣人，希望能讓更多人理解現在他們的訴求，為何泰國人必須站出來抗爭，以及站出來向泰國的朋友們說聲加油。

影片中，遠從台灣各地趕來的泰國人手持標語，激動呼喊著3大訴求，包含「解散國會」、「起草屬於人民的新憲法」，以及「停止打壓政治異議人士」，抗議泰國政府獨裁、侵犯人權，呼籲歸還泰國人失去的民主，使泰國再次成為民主自由的國度。

「即使站出來說話會讓自己身陷危險，泰國人仍決定站出來為自己發聲。」台灣數位外交協會指出，「台灣深知自由民主的價值，我們要繼續與泰國的朋友們一同努力，也希望世界上其他國家的人也能和我們一起關注泰國正在發生什麼事。」

「那天也看到了不少台灣人加入集會行列，正因為在台灣，我們擁有更多的自由，也因為我們走過那段沒有自由的日子，所以我們知道，『支持』這件事情是有很大能量的，」台灣數位外交協會指出，「尤其身為奶茶聯盟的一員，台灣義不容辭為了民主的共同價值而與泰國人民並肩奮鬥。」

另外，泰文翻譯粉專「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」也發文附上集會上泰國人民主訴求的華語翻譯，指出「這次集會也是為了響應泰國各地對屬於人民的憲法，以及民主政治的追求。」

泰國民主倡議運動在本週日（16日）於首都曼谷的民主紀念碑前進行，數以萬計的泰國民眾聚集，向泰國政府表達訴求；與此同時，由在台泰籍學生與台灣人組成的「Taiwan Alliance for Thai Democracy-台灣推動泰國民主聯盟」也在台北火車站的大廳發起「撐泰國」集氣集會。（臉書專頁「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」授權提供）

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