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    港媒觀察台灣抵制《花木蘭》熱潮不減！ 港人淚謝台灣

    迪士尼真人版電影《花木蘭》今日在台灣上映，該電影女主角劉亦菲力挺香港警察的立場，持續引發拒看抵制風潮。（圖擷取自臉書＿點亮香港 Light4HK／本報合成）

    迪士尼真人版電影《花木蘭》今日在台灣上映，該電影女主角劉亦菲力挺香港警察的立場，持續引發拒看抵制風潮。（圖擷取自臉書＿點亮香港 Light4HK／本報合成）

    2020-09-04 23:35:15

    〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼真人版電影《花木蘭》今日在台灣上映，該電影女主角劉亦菲力挺香港警察的立場，持續引發拒看抵制風潮。許多電影影評粉專與網友都公開呼籲抵制。對此，港媒《Initium Media 端傳媒》指出，真人版《花木蘭》今日於台灣上映，主角劉亦菲「撐港警」立場引台灣網友抵制，。

    由於受到全球疫情影響，迪士尼決定直接放棄《花木蘭》在多國戲院大螢幕播映，改於線上影音平台Disney+上架，包含美國、加拿大、紐西蘭、澳洲等國，而台灣由於防疫有成，成為電影依然正常在戲院上映的少數國家。

    去年香港反送中運動沸騰之際，港警使用過當手段對付示威者事件頻傳。然而，中國女星《花木蘭》女主角、中國女星劉亦菲在微博上轉發中國官媒《人民日報》的貼文，力挺香港警察，引發網友在網路上發起拒看《花木蘭》（#BoycottMulan）的抵制運動。

    根據港媒《Initium Media 端傳媒》今日報導指出，美籍中裔女星劉亦菲主演的迪士尼真人電影《花木蘭》今日在台灣院線上映，台灣網民延續先前的抵制運動，持續以「抵制木蘭」的話題標籤在網路上發文。

    另外，電影影評粉專「台中影迷站出來」今日發文表示，「《花木蘭》在台灣的票房如何，我認為會是個值得探討的現象，我們應該要是全球最不該支持香港警察的國家才對。」

    「那到底台灣的電影觀眾有多少人認為政治歸政治、電影歸電影，還是曾經抵制劉亦菲現在卻害怕想起來，映期結束後的票房便能知曉。」該粉專小編表示，「而我個人認為《花木蘭》這次在台灣，票房賣一張都嫌多。」

    貼文一出，網友紛紛直呼，「消費是一種選擇，我選擇支持香港民主」、「周庭是我唯一承認的木蘭」、「沒讓胡婷婷演木蘭就註定這部片會失敗」、「免費的也不看」、「抱歉了迪士尼，但這部我一定拒看」、「抱歉了，我真的需要自由民主跟人權那些重要的東西」、「我寧願二刷天能」、「我們支持劉亦菲當票房毒藥」。

    網友也指出，《花木蘭》受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，恐怕票房慘澹，而諷刺的巧合是，美籍中裔女星劉亦菲就出生於中國湖北武漢。

    另外，許多香港網友也湧入留言，「謝謝台灣的朋友們，感謝反對警暴」、「香港人懇求大家考慮清楚才決定要不要進場看...」、「謝謝台灣的朋友」、「香港人表示感謝，台港連線」、「感謝台灣朋友的理解」；臉書粉專「點亮香港 Light4HK」也直呼「#港台同心#台港同行」。

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