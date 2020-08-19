泰國反政府示威 法院向社運領袖等6人發逮捕令

泰國法院對6名民主運動人士簽發逮捕令，包括先前被捕又獲釋的袖泰國人權律師安農（見圖）。（法新社）

2020-08-19 18:55:39

〔即時新聞／綜合報導〕泰國法院今（19）日對6名民主運動人士簽發逮捕令，包括先前被捕又獲釋的人權律師和學生領袖，他們都參與了最近的反政府示威，要求當局進行大刀闊斧的改革，還罕見地擴及挑戰王權，要求改革王室。

《法新社》報導，泰國過去1個月來，幾乎每天都有由學生團體發動示威，16日更有逾萬名以學生為主的抗議者齊聚首都曼谷的民主紀念碑前抗議，當局尚未有大規模打壓行動，但警方今日表示，他們現在有逮捕6名較突出抗議者的逮捕令。

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巴吞他尼府（Pathum Thani）警察局長查特（Chayut Marayat）表示，這6人將被控「煽動叛亂、觸犯電腦犯罪法、違反疾病控制法以及違反使用擴音器」。

週三發布的逮捕令中，有2張是針對先前被捕又獲釋的抗議者，分別是人權律師安農（Anon Numpa）和學生領袖帕努彭（Panupong Jadnok），他們將面臨與8月10日泰國法政大學集會有關的新指控。

這場集會大約吸引了5000名支持者參加，聽安農和帕努彭談論泰國的禁忌話題─改革泰國的君主立憲制。

延續數週的學運示威者都是針對2014年政變上台的帕拉育政府，但在法政大學的集會上，他們還要求對王室財務進行更多核算、廢除有爭議的王室誹謗法令，該法可判侮辱王室者最重15年徒刑。

泰國法院對6名民主運動人士簽發逮捕令，包括先前被捕又獲釋的學生領袖帕努彭（見圖）。（歐新社）

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