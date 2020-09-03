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    泰國百日0本土終結！ 毒販入獄後確診 曾在酒吧咖啡館工作

    泰國政府今（3）日晚上宣布一名37歲男性囚犯經檢測呈陽性。圖為泰國民眾接受採檢。（美聯社）

    泰國政府今（3）日晚上宣布一名37歲男性囚犯經檢測呈陽性。圖為泰國民眾接受採檢。（美聯社）

    2020-09-03 22:16:16

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國政府今（3）日晚上宣布一名37歲男性囚犯經檢測呈陽性，中斷該國連續100天沒有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例的紀錄。

    《曼谷郵報》報導，泰國衛生官員今晚表示，這名染疫男子先前在曼谷DJ酒吧和考山路一家咖啡店工作，當局已監控密切接觸者，迄今沒有發現其他人確診，並指出沒有與該男子直接接觸的人不算「高風險」人群。

    根據疾管部門的報告，這名囚犯8月26日因涉毒被捕，與另34人關在一起。男子週二出現症狀，週三首度檢測呈陽性，今日2度檢測結果也一樣。另34名犯人則是陰性。

    男子在被捕前與5名家庭成員同住在公寓，他們都已被隔離。曾與男子一同出庭的20人也被當局追蹤狀況，包括他的律師。

    泰國疾病控制部門負責人蘇萬猜（ Suwanchai Wattanayingcharoen）說，新的局部感染不是第2波疫情的開始，他相信這種情況可以得到控制。

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