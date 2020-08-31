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    泰國保皇派抗議 要求調查流亡日本反君主制學者

    泰國保皇派組織「忠誠泰國人」昨日在丁丹青年中心舉行的首次公開集會，呼籲國人保護泰國君主制與憲法。（路透）

    泰國保皇派組織「忠誠泰國人」昨日在丁丹青年中心舉行的首次公開集會，呼籲國人保護泰國君主制與憲法。（路透）

    2020-08-31 21:15:09

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國保皇派組織「忠誠泰國人」（Thai Pakdee）昨（30）日在丁丹青年中心舉行的首次公開集會，呼籲泰國人保護泰國君主制與憲法，並在今（31）日前往日本大使館，要求日本政府應對流亡的反帝制學者帕文（Pavin Chachavalpongpun）採取行動。

    綜合外媒報導，自7月18日泰國爆發反政府抗議後，有些示威者提出應對君主制進行改革，引發保皇派支持者的不滿。昨日保皇派組織「忠誠泰國人」首次公開集會，現場聚集了1200名保皇黨議員，提出了3大訴求：不解散議會；對試圖推翻君主制的人士採取法律行動；除了以「正確的管道」之外，對憲法不可以有任何的修改。

    「忠誠泰國人」發起人、泰國右翼政治人士德吉吉格維格羅姆（Warong Dechgitvigromrom）表示，「『忠誠泰國人』的目的是用知識和事實來保護君主制，我們認為泰國的衝突源於是政治人物，君主制並不參與國家治理，而是將人民有士氣的串連在一起。」

    63歲的保皇派支持者索克勒特（Samporn Sooklert）表示，「我希望新世代的年輕人可以多欣賞這個國家的宗教和君主制，沒有這些，這個國家不可能存在。」

    「忠誠泰國人」的成員今日前往日本大使館，要求日本政府對流亡的反帝制學者帕文採取行動。帕文在日本京都大學教授泰國及東南亞政治，在臉書上發表許多挑戰泰國君主制相關的貼文，引發泰國政府不滿，於2014年被泰國政府傳召回國，帕文拒絕，泰國政府起訴帕文，並吊銷其護照，軍方發出通緝令。

    「忠誠泰國人」認為，帕文透過網路社交媒體發布許多扭曲泰國君主制的貼文，會加劇泰國社會的分裂。該組織在對日本政府的公開信中提到，要求帕文停止利用日本來攻擊泰國君主制；要求日本政府對帕文是否試圖在課程中，對日本學生灌輸反泰國君主制意識形態進行調查；並調查帕文有無從外國獲得資金支持，並將日本當作攻擊泰國君主制的基地。「忠誠泰國人」還想知道為什麼日本政府允許流亡的講師留在日本，並處於何種社會地位。

    流亡日本的反君主制學者帕文。（歐新社）

    流亡日本的反君主制學者帕文。（歐新社）

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