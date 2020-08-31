購買中國潛艦引發民間震怒 泰國政府急喊卡

泰國有鑑於民間社會相當憤怒，將中國潛艦軍購案延後至2022財年。（路透檔案照）

2020-08-31 22:29:24

〔即時新聞／綜合報導〕泰國政府先前向議會提出7.23億美元（約台幣212.45億元）預算，要和共軍購買2艘潛艦，消息曝光引發泰國民間震怒，在群情激憤的抗議聲中，泰國政府喊卡該筆軍購，並向議會撤回要求。

根據《亞洲新聞台》、《紐約時報》報導，泰國深受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，國內經濟遭受重創，政府在此時推動中國軍購案，而非將資金挹注在民眾身上，引發泰國民間極度不滿，社群網路出現大量「不要潛艦」的呼聲，引發泰國政府緊張。

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泰國政府發言人布拉帕傑斯里（Anucha Burapachaisri）今（31日）指出，泰國總理兼國防部長帕拉育（Prayuth Chan-ocha）已通知海軍，將總價7.23億美元的潛艦軍購案延後至2022財年，泰方預定在2021年，會向中方先付出2.01億美元（約台幣59億元）的款項。

布拉帕傑斯里說，總理已了解泰國人民的憂慮，因此會將這筆錢將用於其他地方，例如為那些受到疫情影響的人們提供救濟計劃，泰國將盡快與中國針對軍購案延後的細節進行談判。不過，泰國預計將在2023年接收來自中國的第一艘現代潛艦，這是與中國在2017年達成的交易。

中國外交部發言人趙立堅今（31日）主持例行記者會，面對《法新社》記者提問：「泰國公眾對從中方購買潛艇表達了不滿，泰政府今日宣布暫停從中方購買潛艦。你對此有何評論？」趙立堅回答：「你說的是潛艦嗎？我還沒有看到有關報導。既然是有關軍事的報導，建議你向主管部門詢問。」

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