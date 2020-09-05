泰國高中生也發動學運 「壞學生」怒嗆教育部長下台

泰國高中生近日在教育部前發動「壞學生」抗議活動，要求教育改革，更喊出教育部長下台口號。（路透）

2020-09-06 00:30:30

〔即時新聞／綜合報導〕泰國7月爆發反政府示威，泰國高中生近日則在教育部前發動「壞學生（Bad Students）」抗議活動，要求教育改革，更喊出教育部長蒂普蘇萬（Nataphol Teepsuwan）下台口號。

綜合外媒報導，「壞學生」學運是由泰國全國50所高中學生組成，他們要求教育部進行各種面向的改革，包含學生髮型與服儀規定、過時課程、表達意見管道、教師負擔、取消O-Net考試、校園性騷擾、性別多元校園、增加英語與第3語言課程、教育不平等等議題。

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抗議活動8月底發起，「壞學生」在2週前已組織400名高中生，在曼谷的教育部外抗議，年僅15歲的女學生尼瓦斯（Benjamaporn Nivas）是抗議領袖，她說，現在的教育體系是「垃圾規則」，只有嚴格的紀律，缺乏平等意識，老師以專制心態來治理學生，例如規範學生髮型。

「壞學生」組織5日下午再次發動抗議，要求教育部長蒂普蘇萬下台，蒂普蘇萬則說，如果他不能滿足學生的所有要求就必須下台，他認為這構成了困擾，因為某些改革是需要時間的，他說，針對性侵害防治，教育部已建立保護性侵受害者中心調查相關案件，目前已有涉案的15名教師被解僱。

政治學家史瓦迪（Siripan Nogsuan Sawasdee）說，這次高中生學運代表一種深層的憤怒與挫敗，因為這群學生在運動中稱自己是「壞學生」。朱拉隆功大學的教授斯里潘（Siripan）也說，「這充滿了諷刺意味，對成人來說良好的教育體系，在學生眼中卻大有問題，因為泰國的教育體系不允許學生去思考、創造或發動任何事情。」

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