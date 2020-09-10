為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    與緬甸軍企做生意！國際特赦點名中日韓星6公司成迫害幫凶

    2017年10月9日一名緬甸羅興亞人，逃到孟加拉時，手裡抱著他喪生的兒子。（法新社檔案照）

    2017年10月9日一名緬甸羅興亞人，逃到孟加拉時，手裡抱著他喪生的兒子。（法新社檔案照）

    2020/09/10 22:07

    〔編譯管淑平／綜合報導〕國際人權組織指控緬甸軍方是迫害若開邦羅興亞人的凶手，「國際特赦」（Amnesty International）10日發表報告，指除了政府預算，軍方企業集團也提供額外可觀資金維持軍隊運作，而與軍方企業往來的國內、外企業，可能也因此間接涉及軍方嚴重侵犯人權等罪行。

    「緬甸經濟控股公司」（Myanma Economic Holdings PLC，MEHL）是1990年由軍政府成立的企業集團，規模在緬甸數一數二，現在仍由現役和退役人員管理和擁有，業務範圍涉及採礦、菸酒、製衣、銀行、酒店、航運、運輸等領域。報告點出與該公司往來的6家外國企業，包括：日本麒麟（Kirin），南韓的INNO集團、「泛太平洋公司」（Pan-Pacific）和「浦項鋼鐵」（POSCO），新加坡基金公司RMH Singapore，以及中國金屬礦業公司「萬寶礦產」。

    這份報告根據「聯合國緬甸問題國際獨立實況調查團」2019年發表緬甸軍方經濟活動報告，以及緬甸人權團體「緬甸正義」組織（Justice for Myanmar）提供的MEHL股東報告，揭露這家軍方企業股東背景和派息狀況。

    該公司今年1月向緬甸投資暨公司管理局（DICA）提交的股東文件顯示，公司有38萬1636名自然人股東和1803名法人股東，後者佔股比例約1/3，包括軍方區域指揮部、師營、部隊和退伍軍人協會。報告說，該公司股東1990到2011年間每年都收到可觀股息，「根據官方匯率，這段期間股息總額相當於180億美元，其中160億美元提供給各軍事單位。」

    這些文件也顯示，緬甸經濟控股公司的股東，包括三軍總司令兼戰爭辦公室負責人敏昂萊（Min Aung Hlaing），戰爭辦公室指揮2016年以來在克欽邦、若開邦、撣邦犯下違反國際法罪行之部隊和行動；負責若開邦軍事行動的「西區指揮部」也是股東。敏昂萊以及緬甸經濟控股貿易部門負責人欽貌索（Khin Maung Soe），均因涉及迫害羅興亞人遭美國或澳洲制裁。

    報告說，緬甸經濟控股的董事會「全由在職和退休高級軍官組成」，無疑知道其支付的股息被如何使用；該公司「在知情的情況下，透過定期支付股息的方式向部隊提供資金，因而助長這些侵犯人權的行為」。

    報告呼籲，緬甸政府「打破武裝部隊和經濟之間的聯繫」，外國合作企業「終止與其關係」，因其商業往來或許正協助資助軍方針對羅興亞等的暴行。上述日本、南韓公司都表示，正在調查報告中所指情形。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    緬甸2逃兵首度出面 承認「上級」命令屠殺羅興亞人
    2020/09/09 15:34

    緬甸2逃兵首度出面 承認「上級」命令屠殺羅興亞人
    武漢肺炎》緬甸若開邦省發現新型病毒株 首府宵禁封城
    2020/08/21 23:31

    武漢肺炎》緬甸若開邦省發現新型病毒株 首府宵禁封城

    近2千坪綠意空間 A7重劃區屬它最靚
    緬甸開放繁殖瀕危動物 動保團體憂助長需求
    2020/07/11 22:46

    緬甸開放繁殖瀕危動物 動保團體憂助長需求
    印度媒體：緬甸批中國暗助叛軍 逼加入一帶一路
    2020/07/05 00:07

    印度媒體：緬甸批中國暗助叛軍 逼加入一帶一路

    調查：國人的3大投資痛點 存基金都有解
    國際今日熱門
    武漢肺炎》日本電影院推「彈幕功能」 讓觀眾邊看邊刷留言
    2020/09/09 23:36

    武漢肺炎》日本電影院推「彈幕功能」 讓觀眾邊看邊刷留言

    金與正神隱逾1個月！專家：若缺席10月黨慶就代表出事了
    2020/09/10 08:10

    金與正神隱逾1個月！專家：若缺席10月黨慶就代表出事了

    巴拉圭突襲叛軍誤殺2阿根廷女童 聯合國籲調查
    2020/09/10 00:16

    巴拉圭突襲叛軍誤殺2阿根廷女童 聯合國籲調查

    甜美臉蛋配逆天身材！「金剛芭比」女教師高EQ回應酸民
    2020/09/10 00:05

    甜美臉蛋配逆天身材！「金剛芭比」女教師高EQ回應酸民

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播