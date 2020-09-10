與緬甸軍企做生意！國際特赦點名中日韓星6公司成迫害幫凶

2017年10月9日一名緬甸羅興亞人，逃到孟加拉時，手裡抱著他喪生的兒子。（法新社檔案照）

2020/09/10 22:07

〔編譯管淑平／綜合報導〕國際人權組織指控緬甸軍方是迫害若開邦羅興亞人的凶手，「國際特赦」（Amnesty International）10日發表報告，指除了政府預算，軍方企業集團也提供額外可觀資金維持軍隊運作，而與軍方企業往來的國內、外企業，可能也因此間接涉及軍方嚴重侵犯人權等罪行。

「緬甸經濟控股公司」（Myanma Economic Holdings PLC，MEHL）是1990年由軍政府成立的企業集團，規模在緬甸數一數二，現在仍由現役和退役人員管理和擁有，業務範圍涉及採礦、菸酒、製衣、銀行、酒店、航運、運輸等領域。報告點出與該公司往來的6家外國企業，包括：日本麒麟（Kirin），南韓的INNO集團、「泛太平洋公司」（Pan-Pacific）和「浦項鋼鐵」（POSCO），新加坡基金公司RMH Singapore，以及中國金屬礦業公司「萬寶礦產」。

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這份報告根據「聯合國緬甸問題國際獨立實況調查團」2019年發表緬甸軍方經濟活動報告，以及緬甸人權團體「緬甸正義」組織（Justice for Myanmar）提供的MEHL股東報告，揭露這家軍方企業股東背景和派息狀況。

該公司今年1月向緬甸投資暨公司管理局（DICA）提交的股東文件顯示，公司有38萬1636名自然人股東和1803名法人股東，後者佔股比例約1/3，包括軍方區域指揮部、師營、部隊和退伍軍人協會。報告說，該公司股東1990到2011年間每年都收到可觀股息，「根據官方匯率，這段期間股息總額相當於180億美元，其中160億美元提供給各軍事單位。」

這些文件也顯示，緬甸經濟控股公司的股東，包括三軍總司令兼戰爭辦公室負責人敏昂萊（Min Aung Hlaing），戰爭辦公室指揮2016年以來在克欽邦、若開邦、撣邦犯下違反國際法罪行之部隊和行動；負責若開邦軍事行動的「西區指揮部」也是股東。敏昂萊以及緬甸經濟控股貿易部門負責人欽貌索（Khin Maung Soe），均因涉及迫害羅興亞人遭美國或澳洲制裁。

報告說，緬甸經濟控股的董事會「全由在職和退休高級軍官組成」，無疑知道其支付的股息被如何使用；該公司「在知情的情況下，透過定期支付股息的方式向部隊提供資金，因而助長這些侵犯人權的行為」。

報告呼籲，緬甸政府「打破武裝部隊和經濟之間的聯繫」，外國合作企業「終止與其關係」，因其商業往來或許正協助資助軍方針對羅興亞等的暴行。上述日本、南韓公司都表示，正在調查報告中所指情形。

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