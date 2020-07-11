緬甸開放繁殖瀕危動物 動保團體憂助長需求

緬甸民間業者現在可以單單為了野生動物的肉和毛皮毛進行養殖，其中包含許多瀕臨絕種的動物。（法新社）

2020-07-11 22:46:38

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸今年6月悄悄通過新法，林務部（Forest Department）允許私人動物園繁殖90種動物，其中20多種為瀕危或極危。此政策使動保團體措手不及，並認為會刺激市場對野生動物產品的需求。

《法新社》報導，隨新法通過，緬甸民間業者現在可以單單為了野生動物的肉和毛皮毛對其進行養殖，其中包含瀕危的老虎、穿山甲等，以及極危的短吻海豚、暹羅鱷等。動保團體質疑，商業化的養殖使瀕臨絕種的物種交易合法化，助長了市場需求，但緬甸政府表示，這是幫助減少野生動物盜獵及非法繁殖的方法。

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非法野生動物販賣在全球估計有200億美元（約新台幣5900億元）的市場規模，再加上緬甸鄰國中國對相關產品的需求一直都極大，日積月累下，緬甸已然成為非法野生動物貿易的集散地。

世界自然基金會（WWF）與野生動植物保護國際（FFI）聯合聲明指出，「創造一個野生動物非法貿易的平行合法市場，會提高市場對野生動物需求，並且加劇非法盜獵、繁殖及交易」，這件事早已被證實，駁斥緬甸政府的說法。

根據《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES），確實允許圈養某些瀕臨絕種的野生動物，但必須在嚴格的監管下進行。緬甸林務部表示，開放圈養的名單「完全符合法律規範」，並且是在跟動保團體、學者、專家討論之後擬定的；然而動保組織卻表示，緬甸貿易管控的能力極具爭議，深怕其會步上泰國、寮國、越南的後塵，自此喪失許多野生動植物。

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