緬甸2逃兵首度出面 承認「上級」命令屠殺羅興亞人

人權組織「Fortify Rights」表示，2名緬甸逃兵在影片中承認，上級命令他們屠殺羅興亞人。（美聯社）

2020/09/09 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸政府大規模迫害羅興亞人，關注此議題的人權組織「Fortify Rights」表示，2名緬甸逃兵在影片中承認，上級命令他們在羅興亞人的村莊裡「射殺所有看到和聽到的東西」，這是首次有緬甸士兵出面承認參與軍隊犯下的暴行。

根據《美聯社》報導，自2017年8月以來，緬甸軍方對該國若開邦的羅興亞叛亂組織發起清掃行動，導致超過70萬名羅興亞人逃離緬甸至孟加拉，過程傳出緬甸軍方大規模屠殺、強姦和燒毀村莊，但緬甸均否認這些指控。

請繼續往下閱讀...

Fortify Rights表示，這2名緬甸士兵於上個月逃離該國，目前據信正被位於荷蘭海牙的國際刑事法庭（ICC）拘留中，以進一步調查緬甸對羅興亞人的迫害行動。Fortify Rights透漏，這2名士兵分別給了19名直接加害者（包含他們自己）和6名身階軍官的名字，涉及下令或執行對羅興亞人的殘暴行為。

Fortify Rights說，這支影片是在7月拍攝，這2名士兵當時遭到與政府作戰的游擊軍「若開軍」（Arakan Army）俘虜，在鏡頭前坦白自己的罪行，並被翻譯成英文，貼在Fortify Rights官網上，但《美聯社》無法核實2名士兵陳述的內容，也無法確定2人有無遭到脅迫才發表聲明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法