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    武漢肺炎》緬甸若開邦省發現新型病毒株 首府宵禁封城

    目前緬甸的確診病例上升至409例。圖為若開邦省首府實兌的難民營一景。（歐新社）

    目前緬甸的確診病例上升至409例。圖為若開邦省首府實兌的難民營一景。（歐新社）

    2020-08-21 23:31:18

    〔即時新聞／綜合報導〕位於緬甸西部的若開邦省近日傳出爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），更糟糕的是，衛生官員們判定這是由突變後的新型冠狀病毒引起的，而突變後的病毒被專家學者認為更具傳染力。這對原本就充斥各種問題的若開邦省來說，更是雪上加霜。

    《路透》 報導，緬甸衛生部官員表示，自週一至今，若開邦省地區已有19人確診，這是緬甸數個月以來的首起本地傳染案例。而緬甸醫學研究部副主任表示，這種被檢測出的新型冠狀病毒株與本週曾在馬來西亞發現變種病毒株相同，同時歐洲與北美也有它的蹤跡，專家普遍認為該種新病毒株更具傳染性。

    最近發生的絕大多數案件都發生在若開邦省的首府實兌，當地官員已經下達了封城令與宵禁，而緬甸的航空公司也已暫停了來往實兌與舊首都仰光之間的航班。

    一名羅興亞人（泛指居住在若開邦省的穆斯林）代表表示，當地的生活條件實在太差，根本無法遵循社交距離與保持衛生清潔，「這裡不宜人居」。他表示，「有很多的家庭都只能擠在幾坪大的空間內勉強生活著，現在又存在著武漢肺炎等問題，情況只會越來越糟。」

    目前緬甸的確診病例上升至409例。

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