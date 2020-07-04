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印度媒體：緬甸批中國暗助叛軍 逼加入一帶一路

印度媒體報導指出，一向親中的緬甸近日罕見指責中國，稱其利用緬中邊境的武裝叛亂團體當作籌碼，藉此要脅緬甸參與「一帶一路」計畫。緬甸國防軍總司令敏昂萊（左）1月接待中國國家主席習近平（右）。（美聯社資料照）

印度媒體報導指出，一向親中的緬甸近日罕見指責中國，稱其利用緬中邊境的武裝叛亂團體當作籌碼，藉此要脅緬甸參與「一帶一路」計畫。緬甸國防軍總司令敏昂萊（左）1月接待中國國家主席習近平（右）。（美聯社資料照）

2020-07-05 00:07:09

〔即時新聞／綜合報導〕東南亞國家協會（ASEAN）近日引用「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），駁斥中國宣稱擁有南海海域主權的主張，反中的訊號強烈；據印度媒體指出，一向親中的緬甸也罕見指責中國，利用緬中邊境的武裝叛亂團體當作籌碼，要脅緬甸參與「一帶一路」計畫。

根據《印度斯坦時報》報導，緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）近日接受俄羅斯國營電視台《Zvezda》專訪，他表示，活躍於緬甸的恐怖組織有「強大勢力」的支持，希望尋求國際合作鎮壓叛亂組織。

緬甸軍方發言人佐敏敦（Zaw Min Tun）則說，敏昂萊所指為緬中邊境若開（Rakhine State）的恐怖組織，即「若開軍」（Arakan Army）與「若開羅興亞救世軍」（ARSA）。他還說，「若開軍」背後有一個「外國」支持，在2019年對政府軍進行地雷襲擊時，使用中國製造的武器。

報導指出，緬甸政府不少官員認為，中國利用自己對恐怖組織的影響力，作為「一帶一路」的籌碼，以推動「中經經濟走廊」，以便讓中國在孟加拉灣和印度洋地區東部取得戰略空間。

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